[스브스타] 관객 기립박수 나온 방탄소년단 '아메리카 갓 탤런트' 무대

방탄소년단이 미국 인기 오디션 프로그램에 출연해 매력을 발산했습니다.방탄소년단은 현지시간으로 12일 방송된 미국 NBC '아메리카 갓 탤런트(America's Got Talent)'에 출연해 무대에 올랐습니다.이날 방탄소년단은 최근 발표한 곡 'Idol'을 부르며 퍼포먼스를 펼쳤습니다.방탄소년단 멤버들은 몸을 아끼지 않고 춤을 추면서 흔들림 없는 노래 실력으로 관중을 환호케 했습니다.관중석에는 방탄소년단 응원봉인 '아미봉'을 들고 흔드는 팬도 있어 눈길을 끌었습니다.노래가 끝나자 관객들은 흥을 감출 수 없는 듯 자리에서 일어나 손뼉 치며 함성을 질렀습니다.'아메리카 갓 탤런트'는 미국에서 최고의 인기를 얻고 있는 오디션 프로그램으로 13시즌이 진행되고 있습니다.방탄소년단은 미국 로스앤젤레스 스테이플스 센터 공연을 시작으로 'LOVE YOURSELF' 투어를 이어가고 있습니다.(구성=오기쁨 에디터, 출처=유튜브 'America's Got Talent')(SBS 스브스타)