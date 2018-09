[스브스타] 가사 실수까지 '그분'과 닮은 꼴…래퍼 '마미손' 정체는?

의문의 래퍼 '마미손'이 화제를 모으고 있습니다.지난 7일 M.net 'Show Me The Money 777'에서 분홍색 복면을 쓰고 등장한 래퍼 '마미손'의 정체에 대해 각종 추측이 이어지고 있습니다.마미손은 첫 등장부터 분홍색 복면으로 시선을 집중시켰습니다.마미손이 1차 예선 랩을 선보인 후 목소리와 랩 스킬을 두고 래퍼 매드클라운이 아니냐는 추측이 나왔습니다.이어진 래퍼 평가전에서도 마미손은 매드클라운이 자주 하는 가사 실수까지 똑같이 따라 하며 매드클라운이라는 추측에 쐐기를 박았습니다.방송 이후 마미손이 매드클라운이라는 추측이 쏟아지자, 8일 매드클라운은 자신의 인스타그램을 통해 "저 아니거든요. 엮지 말아 주세요"라는 글을 남겼습니다.매드클라운의 반박에도 누리꾼들은 "그냥 모른 척해주자", "속이는 사람만 있고 속는 사람이 없다", "매미손"이라며 마미손이 매드클라운이라는 것에 확신을 보였습니다.이외에도 "근데 매드클라운 닮은 사람이면 반전이다", "매드클라운 따라 하는 거면 대박" 등의 반응을 보였습니다.(구성=이선영 에디터, 사진=Mnet 'Show Me The Money 777', 매드클라운 인스타그램)(SBS 스브스타)