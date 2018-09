방탄소년단 'Answer', 8일 만에 193만장 돌파 '가온차트 집계 역사상 최다'

그룹 방탄소년단의 리패키지 앨범 'LOVE YOURSELF 結 Answer'가 발매 8일 만에 193만장의 판매량을 돌파하는 대기록을 세웠다.



가온차트가 6일 발표한 2018년 8월 월간 앨범 차트에 따르면 방탄소년단의 'LOVE YOURSELF 結 Answer'는 8월 24일 발매 이후 8일 만에 193만 3450장의 판매량을 기록하며 월간 앨범 차트 1위를 차지했다.



이는 가온차트 집계 역사상 가장 높은 판매량이다. 특히 이번 판매량은 국내뿐 아니라 정식 유통한 해외 판매량도 포함된 수치다. 앞서 방탄소년단의 'LOVE YOURSELF 結 Answer'는 발매 전 선주문 151만장을 돌파한 바 있다.



방탄소년단은 'LOVE YOURSELF 結 Answer'로 미국, 캐나다, 일본, 브라질, 영국 등 전 세계 65개 국가 및 지역에서 아이튠즈 '톱 앨범' 1위를 기록했다. 타이틀곡 'IDOL'은 미국, 캐나다, 영국 등 66개 국가 및 지역에서 '톱 송' 차트 1위에 올랐다.



방탄소년단은 5일(현지시간) 미국 로스앤젤레스 스테이플스 센터를 시작으로 'LOVE YOURSELF' 투어를 이어간다.



(SBS funE 이정아 기자)