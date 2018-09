"BTS, 장하십니다"…이낙연 총리, 방탄소년단 빌보드 1위 축하

이낙연 국무총리가 그룹 방탄소년단의 '빌보드 200' 두번째 1위를 축하했다.



이낙연 총리는 지난 3일 자신의 SNS에 "방탄소년단, 올해 두번째 빌보드 1위. 1년에 두번 빌보드 1위에 오른 가수는 비틀즈, 엘비스 프레슬리, 프랭크 시나트라 등 수퍼스타뿐이라는 것. BTS, 장하십니다"라는 글을 올렸다.



지난 2일(현지시간) 미국 빌보드는 "방탄소년단의 LOVE YOURSELF 結 'Answer'가 빌보드 200 1위에 올랐으며, 이는 2018년 초 발매 앨범 LOVE YOURSELF 轉 'Tear' 이후로 그룹의 두 번째 1위 앨범"이라고 전했다. '빌보드 200'은 앨범 판매량, 디지털음원 판매량 환산 음반 판매량, 스트리밍 횟수 음반 판매량을 기반으로 인기 앨범 순위를 매기는 차트다.



방탄소년단은 지난 3일 오후 공식 SNS를 통해 "200 차트의 두 번째 1위를 하게 돼서 진심으로 영광입니다. 모두 여러분 덕분인 줄 알고 감사하게 이 축제 이어나가겠습니다. 고마워요!"라는 소감을 전했다.



한편 지난달 25~26일 'LOVE YOURSELF' 서울 콘서트를 개최한 방탄소년단은 본격적으로 해외 투어 콘서트에 돌입한다. 5일 미국 로스앤젤레스를 시작으로, 오클랜드, 포트워스, 큐어크, 시카고, 뉴욕, 캐나다 해밀턴, 영국 런던, 네덜란드 암스테르담, 독일 베를린, 프랑스 파리, 일본 도쿄, 오사카, 나고야, 후쿠오카 등 16개 도시에서 33회 공연으로 진행된다. 총 79만석 규모로, 방탄소년단의 글로벌 인기를 실감할 수 있는 공연이다.



[사진=빅히트엔터테인먼트 제공]





(SBS funE 강선애 기자)