정세운, '2018 SOBA'서 '김비서' OST 'It's you' 첫선

싱어송라이돌 정세운이 '2018 소리바다 베스트 케이뮤직 어워즈'에서 첫 OST 무대를 꾸몄다.



정세운이 30일 서울 올림픽공원 체조경기장에서 열린 '2018 소리바다 베스트 케이뮤직 어워즈'에서 tvN 드라마 '김비서가 왜 그럴까'의 OST '이츠 유'(It's you) 무대를 처음으로 선보인다.



정세운의 'It`s you'는 최근 인기리에 종영한 '김비서가 왜 그럴까'의 OST로 수록됐다. 'It`s you'는 극 중 남자 주인공 이영준(박서준 분)의 감정을 말해주는 가사와 중독적인 멜로디, 담백하고 차분하게 말하듯 노래한 정세운의 섬세한 보이스가 합쳐져 완성도 높은 곡으로 탄생하며 시청자들의 많은 사랑을 받았다.



이에 정세운은 'It`s you' 무대를 통해 드라마의 여운을 간직하고 있는 팬들에게 특별한 선물을 선사할 예정이다. 이 밖에도 정세운은 그룹 YDPP로서 함께 참석하며 다양한 무대를 꾸며 팬들과 만난다.



최근 정세운은 두 번째 미니앨범 'ANOTHER'(어나더)와 수록 타이틀곡 '20 Something'(투웬티 썸띵)을 발표하며 음악 팬들의 높은 관심을 받고 있다.



정세운은 타이틀곡 '20 Something'을 공동 작사하며 진심을 담은 가사와 음악으로 싱어송라이터로서의 역량을 펼쳤다. 또 특유의 담백한 목소리로 청춘을 노래하며 싱그러움 가득한 힐링을 선사했다는 호평을 얻으며 풋풋한 소년에서 성숙한 아티스트로서 음악적 성장을 보여주고 있다.



정세운은 30일 오후 6시 30분 서울 올림픽공원 체조경기장에서 개최되는 '2018 소리바다 베스트 케이뮤직 어워즈'에 참석해 '김비서가 왜 그럴까' OST 'It`s you'(잇츠유)를 비롯한 다양한 무대에 오른다.



