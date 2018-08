"역시 한 수 위"…외식하는날 강호동이 반한 홍윤화 쇼핑 팁

'외식하는 날' 홍윤화의 옷 사는 법에 강호동이 경의를 표했다.



29일 방송된 SBS Plus '외식하는 날' 8회에서 돈스파이크 모자(母子)는 이태원에서 옷 쇼핑에 나섰다.



이에 홍윤화는 "나는 이태원에서 옷 산 적 없다. 이태원에 먹으러 갔는데 어머님들이 붙잡고 '옷 있어, 옷 있어' 한다"고 일화를 꺼냈다.



이를 듣던 강호동은 "여러분들은 우리들 심정을 모른다. 이태원 빅 사이즈 옷이 왜 좋냐면 입었을 때 큰 옷이어서 만족감이 크다. 기성복 집에 가면 컬러감이 예쁜데 사이즈가 작다. 들어가긴 한데 아슬아슬하게 들어가서 산 옷이 한두 개가 아니다"고 고충을 털어놨다.



홍윤화는 "너무 예쁜데 살짝 안 잠기면 두 개 사서 붙인다"고 팁을 공개했고, 강호동은 "나보다 한 수 위다. 그 생각을 못했다"고 극찬했다.



김민기는 "과거 부산국제페스티벌에서 드레스 입을 일이 있었는데 두 벌을 붙여서 입었다"고 설명했다.



이에 김지혜는 "그럼 옷 가슴이 4개냐?"고 의문스러워했고, 홍윤화는 "가슴 라인 하트 모양이 있다. 앞에도 있고 뒤에도 있고 하기는 했다"고 답했다.



'외식하는 날'은 매주 수요일 밤 9시 30분 SBS Plus, 목요일 밤 11시 SBS funE, 토요일 밤 12시 SBS MTV에서 방송된다.



사진=SBS Plus



(SBS funE 손재은 기자)