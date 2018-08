고은성, 아이비와 결별 후 반응…"운동이나 하련다"

뮤지컬 배우 고은성이 8세 연상의 가수 아이비와 결별한 뒤 자신의 SNS를 통해 자신의 근황을 알렸다.



지난 27일 고은성과 아이비 양측 소속사는 "두 사람이 지난 6월 헤어졌다. 성격차이로 인해 헤어졌으며, 연인에서 선후배로 돌아갔다."고 밝혔다.



두 사람은 2017년 연인사이를 인정하며 화제를 모았지만, 지난 2월 결별했다. 하지만 다시 관계를 회복해 재결합 했지만 지난 6월 인연에 마침표를 찍은 것으로 전해졌다.



같은날 고은성은 자신의 SNS에 "Just do it. 백번의 생각보다 한 번의 데드리프가 유용해"라는 글과 운동 하는 사진을 올렸다. 이어 "오늘은 운동이나 해"라는 글과 운동하는 모습이 담긴 영상을 올렸다.



이에 누리꾼들은 "많은 생각이 들 땐 운동을 하는 게 좋다.", "작품으로 좋은 연기 보여달라." 등 응원의 메시지를 보냈다.



(SBS funE 강경윤 기자)