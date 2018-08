방탄소년단 'IDOL' 뮤비, 유튜브 24시간 내 최다 조회수 1위

그룹 방탄소년단의 신곡 'IDOL' 뮤직비디오가 24시간 만에 5626만뷰를 돌파하며 유튜브 24시간 내 최다 조회수 1위를 기록했다.



방탄소년단이 지난 24일 오후 6시 발표한 'LOVE YOURSELF 結 Answer' 타이틀곡 'IDOL'은 공개 24시간 만에 5626만 8646뷰를 돌파했다.



이로써 방탄소년단은 유튜브 24시간 내 최다 조회수 1위를 기록했던 미국 팝가수 테일러 스위프트의 '룩 왓 유 메이드 미 두'(Look What You Made me do)가 세운 종전 기록(4320만뷰)을 경신하며 전 세계 아티스트 중 가장 높은 곳에 이름을 올리게 됐다.



'IDOL' 뮤직비디오는 공개 후 4시간 16분 후에 1000만뷰, 6시간 35분만에 2000만뷰, 9시간 52분만에 3000만뷰, 16시간 9분만에 4000만뷰, 21시간 3분만에 5000만뷰를 돌파하며 한국 가수 최단 시간 유튜브 최다 조회수를 올렸다.



방탄소년단은 지난 24일 'LOVE YOURSELF 結 Answer'를 발표, 타이틀곡 'IDOL'로 국내 음원차트 1위 및 수록곡 줄 세우기를 기록 중이다. 또 타이틀 곡 'IDOL'은 공개 후 전 세계 66개 지역 아이튠즈 '톱 송' 차트 1위에 이름을 올리는 등 기록 행진을 이어가고 있다.



(SBS funE 이정아 기자)