방탄소년단, 'IDOL'로 차트 올킬 '오늘 기분 좋게 월드투어 시작'

그룹 방탄소년단의 신곡 'IDOL'이 컴백과 동시에 국내 음원사이트 1위를 휩쓸었다.



방탄소년단의 'LOVE YOURSELF 結 Answer' 타이틀곡 'IDOL'은 24일 오후 8시를 기준으로 멜론, 엠넷, 벅스 등 7개 주요 음원사이트 실시간 차트에서 1위를 기록했다.



또 멜론, 벅스, 소리바다 등에서 수록곡 'Euphoria', 'I'm Fine', 'Trivia 起 : Just Dance', 'Trivia 承 : Love', 'Trivia 轉 : Seesaw', 'Answer : Love Myself', 'Epiphany', 'Serendipity'(Full Length Edition) 등이 10위권 안을 장악하며 줄세우기를 했다.



방탄소년단의 'LOVE YOURSELF 結 Answer'는 2년 반 동안 이어진 LOVE YOURSELF 시리즈의 대미를 장식하는 앨범으로 수 많은 모습의 자아 속에서 나를 찾는 유일한 해답은 결국 '나' 자신에게 있다는 내용을 담았다.



타이틀곡 'IDOL'은 사우스 아프리칸 댄스 스타일의 곡이다. 아프리칸 비트 위에 국악 장단과 추임새가 겹쳐져 흥겨움과 함께 팬들과의 축제의 장을 예고한다.



방탄소년단은 25일과 26일 서울 잠실종합운동장 올림픽주경기장에서 열리는 'LOVE YOURSELF' 서울 콘서트를 통해 신곡 무대를 최초 공개한다.



