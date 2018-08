정글 옹성우, 옹태공→옹냠냠→옹조커

‘정글의 법칙 in 사바’ 옹성우가 개성 넘치는 모습을 자랑했다.



지난 5월 진행된 SBS ‘정글의 법칙 in 사바’ 촬영에서 옹성우는 오직어 낚시에 성공했다.



제작진 사진 속 옹성우는 먹물로 입가를 까맣게 물들인 채 해맑게 웃고 있어 흡사 ‘조커’ 같은 분위기를 자아낸다.



지난 방송에서 옹성우는 초보답지 않은 낚시 실력을 자랑했던바. 이번에는 남다른 비법으로 오징어 낚시에 성공해 ‘옹태공’에 등극했다.



옹성우와 하성운은 토니안과 함께 즉석에서 아이돌 사냥팀을 결성해 오징어 낚시에 나섰다. 두 사람의 2차 낚시 대결이 펼쳐지나 싶었는데, 옹성우가 독특한 비법으로 오징어잡이에 성공해 눈길을 끌었다.



여기에 그치지 않고 옹성우는 정글 대표 먹방꾼답게 오징어를 잡자마자 바로 시식에 들어가 갑자기 터진 오징어 먹물 때문에 ‘옹냠냠’이 아닌 ‘옹조커’로 변신해 시선을 사로잡았다.



워너원 옹성우 하성운의 오징어 낚시 풀 스토리는 24일 밤 10시 ‘정글의 법칙 in 사바’에서 공개된다.



사진=SBS



(SBS funE 손재은 기자)