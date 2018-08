샤샤 "새 멤버 영입…또 다른 모습 보여주겠다"

걸그룹 샤샤가 한층 물오른 발랄함으로 돌아온다.



샤샤는 23일 오후 2시 서울 마포구 서교동 하나카드 브이홀에서 쇼케이스를 열고 신곡을 공개했다. 지난 2월 '너와 나'로 데뷔한 샤샤는 23일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 두 번째 싱글 'What the heck'을 발표한다.



샤샤는 "두 번째 쇼케이스인데도 너무나 떨린다. 첫 번째 활동이 끝나고 우리끼리 모니터를 굉장히 많이 했다. 아쉬운 점을 보완하려고 했다. 새로운 멤버들과 샤샤의 또 다른 모습 보여주겠다"라고 밝혔다.



새 멤버 하경, 챠키, 완린은 "우리 새 멤버들은 첫 데뷔 무대다. 떨리기도 했지만 감사한 마음이 더 크다. 샤샤 일원으로 정진하는 모습 보여주겠다"라고 전했다.



컴백에 앞서 샤샤는 하경과 챠키, 완린을 영입하고 변신을 시도했다. EXID '위아래', 카라 '미스터'와 '맘마미아', 브라운아이드걸스 '아브라카다브라', 걸스데이 '기대해' 등을 만든 야마앤핫칙스 배윤정이 안무에 참여해 샤샤만의 매력을 담은 퍼포먼스를 선보인다.



'What the heck'은 "어점 그럴 수 있어?", "실망이야"라는 의미를 내포한 곡이다. 중독성 있는 청량한 기타 리프와 발랄한 멜로디가 돋보이는 업템포 팝 댄스곡으로 연락이 닿지 않는 남자친구를 기다리며 시시각각 변하는 여자의 마음을 통통 튀는 발랄함으로 표현했다.



