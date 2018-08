정글 성훈, 물 만난 고기…바다사냥 멋짐 폭발

‘정글의 법칙 in 사바’ 수영 선수 출신 성훈이 수중 활약을 펼쳤다.



지난 5월 진행된 SBS ‘정글의 법칙 in 사바’ 촬영에서 성훈이 수중 생존기를 펼쳤다.



병만족은 답답한 정글을 벗어나 탁 트인 바다로 탈출해 새로운 생존지에 도착하자마자 곧바로 바다 사냥에 나섰다. 바다 사냥이 처음인 멤버들을 위해 수영 선수 출신의 성훈이 제일 먼저 물 속에 들어가 안전 체크를 했다.



뒤이어 성훈의 지휘 아래 차례로 바다에 입수한 병만족. 그러나 기대와 달리 뿌연 시야와 높은 파도에 당황할 수밖에 없었다.



급기야 박솔미는 점점 거세지는 물살에 휩쓸려 몸을 가누지 못할 정도였다. 그 순간 성훈은 병만족을 지켜보며 안전요원처럼 침착하게 행동에 나섰다. 멤버들은 거친 바다에서 든든하게 지켜주는 그의 빛나는 리더십에 감탄을 금치 못했다.



수중사냥 모드를 장착한 ‘정글 AI’ 성훈의 활약은 밤바다에서도 멈추지 않았다. 무언가 발견한 김병만의 부름에 인어처럼 빠른 속도로 헤엄치는 성훈을 제작진이 따라가기 벅찼을 정도였다는 후문이다.



바다를 자유자재로 누비며 물 만난 고기가 된 성훈의 눈부신 활약은 오는 24일 ‘정글의 법칙 in 사바’에서 공개된다.



사진=SBS



(SBS funE 손재은 기자)