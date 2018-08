"자고 일어나도 잘생김"…정글 워너원 옹성우X하성운, 리얼 민낯

'정글의 법칙 in 사바' 워너원 옹성우 하성운가 민낯을 공개했다.



지난 5월 진행된 SBS '정글의 법칙 in 사바' 촬영에서 옹성우 하성우가 100% 리얼 민낯임에도 불구하고 빛나는 비주얼을 자랑했다.



아침에 일어난 옹성우는 카메라에 비친 모습을 보더니 "너무 못생겨서 깜짝 놀랐다"며 다급히 얼굴을 가렸다. 그러나 말과는 달리 자체발광하는 옹성우의 얼굴을 본 제작진은 "진짜 잘생겼다"며 감탄했을 정도.



뒤이어 모습을 드러낸 워너원의 대표 피부미남 하성운 역시 방금 일어났다고는 믿어지지 않는 뽀송뽀송한 얼굴로 정글을 환하게 물들였다는 후문이다.



자고 일어나도 감출 수 없는 잘생김, 옹성우 하성운의 굴욕 없는 민낯은 오는 17일 SBS '정글의 법칙 in 사바'에서 공개된다.



사진=SBS



(SBS funE 손재은 기자)