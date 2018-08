위켄드를 국내서 만난다…12월 15일 내한공연

전 세계 대중음악의 새로운 흐름을 선도하는 R&B 뮤지션 위켄드가 내한공연을 펼친다.



현대카드 측은 12월 15일 오후 7시 서울 고척스카이돔에서 '현대카드 컬처프로젝트 28 The Weeknd'를 개최한다고 14일 밝혔다.



위켄드는 R&B와 힙합, 록, 일렉트로닉, 펑크 등을 몽환적이고 절제된 감성으로 결합시킨 ‘PBR&B’를 대중음악계 주류로 끌어올린 뮤지션이다. 특히, 위켄드는 그래미 어워드 3회 수상과 빌보드 뮤직 어워드 8회 수상은 물론 역사상 최초로 빌보드 R&B 차트 TOP 3를 모두 본인의 노래로 채울 만큼 평단과 대중의 절대적인 사랑을 받고 있다.



1990년 캐나다 토론토에서 태어나 소울과 힙합, 록 등 다양한 장르의 음악을 듣고 자란 위켄드는 2010년 프로듀서 제레미 로즈(Jeremy Rose)와 함께 한 싱글 'What You Need'와 'Loft Music', 'The Morning'이 온라인 상에서 입소문을 타며 이름을 알리기 시작한다.



위켄드는 2011년 'House of Balloons', 'Thursday', 'Echoes of Silence' 등 세 편의 믹스테이프를 연이어 발표한다. 기존 장르로는 규정하기 힘든 독특한 스타일과 몽환적인 멜로디를 유려하게 그려낸 특유의 보컬로 음악 팬들과 평론가들을 단숨에 사로잡는다.



2013년에 발표한 첫 정규앨범 'Kiss Land'가 빌보드 앨범 차트 2위에 오르는 등 위켄드는 데뷔 앨범부터 큰 성공을 거둔다. 이후 위켄드는 드레이크(Drake), 켄드릭 라마(Kendrick Lamar), 시아(Sia) 등 다양한 뮤지션들과의 활발한 협업을 펼쳤고 아리아나 그란데(Ariana Grande)와 함께 한 'Love Me Harder'로 빌보드 싱글 차트 7위에 오르며 대중들에게 자신의 이름을 더욱 확실히 각인시킨다.



2015년 발표된 정규앨범 2집 'Beauty Behind the Madness'는 발매 첫 주 미국에서만 40여 만장의 음반판매고와 함께 빌보드 앨범 차트 정상에 오른다. 국내에서도 한 스마트폰의 광고음악으로 활용되어 큰 관심을 받은 'Can't Feel My Face'와 'The Hills'가 빌보드 싱글 차트 1위를 번갈아 차지하며 한 앨범에 수록된 두 곡이 차트 1위 자리를 놓고 경쟁하는 진풍경을 연출하기도 했다. 특히, 위켄드는 빌보드 역사상 최초로 앞의 두 곡과 함께 영화 '그레이의 50가지 그림자' OST로 발표한 'Earned It'까지 총 3곡을 동시에 빌보드 R&B 차트 1~3위에 등극시켰다.



이후 위켄드는 2016년 발표한 세 번째 앨범 'Starboy'와 올해 초 발표한 EP앨범 'My Dear Melancholy'까지 연속해서 빌보드 앨범 차트 1위 기록을 이어가고 있다. 위켄드는 다프트 펑크(Daft Punk)와 함께 한 3집 타이틀곡 'Starboy'가 빌보드 싱글 차트 1위에 오른 것을 비롯해 'I Feel It Coming' 등 3집에 수록된 18곡 모두가 Hot100 차트에 동시에 오르는 진기록을 세우기도 했다.



위켄드는 2016년 그래미 어워즈(Grammy Awards)에서 최우수 어반 컨템퍼러리 앨범(Best Urban Contemporary Album)과 최우수 R&B 퍼포먼스(Best R&B Performance) 2개 부문을 수상했다. 같은 해 빌보드 뮤직 어워즈(Billboard Music Awards)에서는 R&B 송(Top R&’B Song) 부분에서 자신의 노래 3곡이 후보에 오른 가운데 Hot100 아티스트(Top Hot 100 Artist)와 스트리밍 송(Top Streaming Song), Top R&B 앨범(Top R&B Album), R&B 아티스트(Top R&B Artist) 등 무려 8개 부문을 동시에 수상하는 영광을 누렸다.



현대카드 관계자는 "위켄드는 전 세계 대중음악의 새로운 흐름으로 급부상하고 있는 PBR&B의 현재를 상징하는 아티스트다. 이번 현대카드 컬처프로젝트는 국내 팬들이 위켄드의 음악세계를 직접 만날 수 있는 뜻 깊은 자리가 될 것이다"라고 말했다.



(SBS funE 이정아 기자)