제이슨 므라즈가 돌아온다…4년 만의 새 앨범 'Know.' 발매

제이슨 므라즈(Jason Mraz)가 4년 만의 새 앨범 ‘Know.’를 발매한다.



두 번의 그래미 어워드 수상, 빌보드 차트 76주간 진입, 전 세계 20개국 이상에서 멀티 플래티넘을 기록한 ‘I’m Yours’로 팝 역사의 한 장을 장식한 싱어송라이터 제이슨 므라즈 (Jason Mraz)가 6집 ‘Know.’로 돌아왔다.



제이슨 므라즈는 앨범의 제목에 대해 전작 ‘Yes!’의 후속편처럼 보이도록 의도하면서 부정적 의미인 ‘No’ 대신 발음이 같고 긍정적인 의미의 ‘Know’로 채택한 것이라고 전했다. 이번 앨범에는 므라즈와 레코딩 작업과 투어를 함께 하는 밴드 레이닝 제인(Raining Jane), 메간 트레이너(Meghan Trainor), 비비 렉사(Bebe Rexha) 등과의 작업으로 이름을 알리고 있는 프로듀서 앤드류 웰스(Andrew Wells)가 함께하며 완성도를 높였다.



메간 트레이너와 함께한 ‘Lucky’를 잇는 발랄한 듀엣곡 ‘More Than Friends’, 첫 공개 싱글로 특유의 리듬감과 긍정의 메시지를 전하는 ‘Have It All’에 이어, 아델(Adele)의 ‘Someone Like You’를 작업한 댄 윌슨(Dan Wilson)과 협업한 마지막 트랙 ‘Love Is Still The Answer’는 “당신의 마음과 꿈이 산산이 조각났대도, 당신이 무엇을 원하든, 여전히 사랑이 해답이다”라는 후렴구 가사로 앨범을 관통하는 주제를 전한다.



2002년 메이저 데뷔 앨범 ‘Waiting for My Rocket to Come’을 발표한 이래 꾸준히 희망과 위로의 메시지를 전달해온 제이슨 므라즈는 특히 3집 ‘We Sing, We Dance, We Steal Things’으로 국내 팝 시장에서는 드물게 다이아몬드 레코드 기록을 세우는 등 명실공히 한국인이 가장 사랑하는 팝스타라는 이름을 공고히 해왔다.



제이슨 므라즈의 6집 ‘Know.’는 10일 정오 온, 오프라인으로 국내 발매된다.



