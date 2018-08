정글의 법칙, '하태공' 하성운 vs '옹초보' 옹성우 불꽃 튀는 라이벌 매치

정글 만능돌 워너원의 하성운, 옹성우가 SBS ‘정글의 법칙 in 사바’에서 낚시 대결을 펼친다.



오늘(10일) 방송되는 ‘정글의 법칙 in 사바’에서는 워너원 하성운, 옹성우의 불꽃 튀는 낚시 대결이 공개된다.



워너원 형제는 병만족의 저녁 식사를 책임지기 위해 사이좋게 낚시에 도전했다.



낚시 유경험자인 하성운은 생애 첫 낚시에 도전하는 옹성우에게 본인의 낚시 경험을 어필하며 여유를 드러냈다. 그러나 낚시가 시작되자 두 사람 사이에서 일순간 알 수 없는 신경전이 펼쳐졌다.



묘한 긴장감이 흐르는 가운데 먼저 낚시에 성공한 사람은 다름 아닌 낚시 초보 옹성우였다. 생애 첫 손맛에 기쁨을 감추지 못한 옹성우는 “성운이 형! 이래서 밥 먹겠어요?”라며 하성운을 도발해 웃음을 자아냈다.



낚시 초보 옹성우의 성공에 초초해진 하성운. 은근히 낚시 자부심을 드러냈던 하성운은 옹성우의 낚시 성공에 놀라면서도 애써 침착하게 “깜짝 놀랄 만한 것을 잡아주겠다”며 승부욕을 드러냈다.



과연 하성운은 ‘하태공’의 명예를 회복할 수 있을지, 불꽃 튀는 워너원의 낚시 대결은 오늘(10일) 밤 10시 ‘정글의 법칙 in 사바’에서 확인할 수 있다.



(SBS funE 김재윤 기자)