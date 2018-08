'휘트니', 당신이 몰랐던 '불멸의 디바'에 관한 진실

1990년대 미국 음악계를 풍미한 3대 디바는 휘트니 휴스턴, 머라리어 캐리, 셀린 디온이다. 이 중 국내 팬에게 가장 큰 사랑을 받은 가수는 휘트니 휴스턴일 것이다.휘트니 휴스턴의 첫 번째 히트곡인 ‘더 그레이티스트 러브 오브 올'(The Greatest love of all)보다 '아이 윌 올웨이즈 러브 유'(I Will Always Love You)가 훨씬 더 유명한 것은 1992년 개봉한 영화 '보디가드'의 인기 때문이기도 하다. 각종 예능 프로그램과 드라마 등에 삽입되며 메가톤급 사랑을 받았다.20년이 넘게 팝음악계에서 디바로 불리며 최고의 인기를 얻은 휴스턴은 2012년, 그래미 어워드 시상식을 하루 앞두고 갑작스레 세상을 떠났다. 코카인 흡입에 이은 익사였다. 미국뿐만 아니라 전 세계 음악계를 놀라게 한 비보였다.그로부터 6년 만에 나온 영화 '휘트니'는 우리가 몰랐던 불멸의 디바에 대한 모든 것을 보여주는 다큐멘터리 영화다.개봉을 앞두고 공개된 예고편은 휘트니 휴스턴의 히트곡 중 하나인 '아이 워너 댄스 위드 섬바디(I Wanna Dance With Somebody)'가 흐르는 가운데 전설의 로맨스 영화 '보디가드'에서 잊을 수 없는 케미를 선보였던 케빈 코스트너와 취재진에 둘러싸여 스포트라이트를 받고 있는 휘트니 휴스턴의 모습으로 시작한다.이어 휘트니 휴스턴과 함께 동시대를 살았던 마이클 잭슨과의 행복한 모습 역시 '휘트니'에 어떤 이야기가 담겨 있을지 궁금증을 자극한다. 수많은 관객들의 환호와 박수를 받고 있는 무대 위의 휘트니 휴스턴은 세계적인 팝 디바로서의 면모를 실감케 하며 가슴 뛰게 만든다.특히 '아이 해브 낫띵(I Have Nothing)'이 흐르며 "그 많은 찬사, 그 많은 돈. 그래도 진짜로 원하는 것엔 못 미쳤죠"라는 대사와 "단 한 번도 공개된 적 없는 이야기"라는 카피와 함께 휘트니 휴스턴의 행복한 한때를 담은 영상들은 가슴 찡한 감동을 선사해 휘트니 휴스턴의 팬들은 물론 영화를 기다리는 관객들의 가슴을 뛰게 만들기 충분하다.영화를 연출한 케빈 맥도널드는 2015년부터 미국과 일본, 네덜란드 등 전 세계를 대상으로 휘트니 휴스턴에 대한 자료를 수집했다. 그 결과 1,500개가 넘는 비디오테이프와 250여 개 마스터 영상, 2천여 개 스틸 영상 등에서 휘트니 휴스턴의 흔적을 찾아냈고, 여기에 가족과 친구, 동료 30여 명의 인터뷰를 엮어 다큐멘터리 영화를 완성했다.'휘트니'는 오는 8월 23일 개봉한다.(SBS funE 김지혜 기자)