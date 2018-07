정글 토니안, 역대 초고속 저질 체력 "빨리 지친다"

‘정글의 법칙 in 사바’ 토니안이 땀 뻘뻘 나는 첫 생존에 나섰다.



지난 5월에 진행된 SBS ‘정글의 법칙 in 사바’ 촬영에서 토니안은 데뷔 22년만에 정글 생존에 도전했다. 정글에 도착하자마자 제일 먼저 만들고 싶은 게 ‘화장실’이라고 밝히며 곧바로 정글 화장실 만들기에 돌입했다.



그는 배우 박솔미와 에이핑크 김남주를 이끌며 자신 있게 진흙을 파기 시작했지만 몇 번의 삽질 만에 급격한 체력 저하를 느끼며 현기증을 호소해 시작부터 체력 한계에 도달했다.



그러나 이것은 저질 체력의 전초전이었을 뿐 이어진 ‘배 만들기’에서는 못질 톱질 콤보에 결국 주저앉고 말았다.



토니안은 사전 인터뷰를 통해 “평소 단점이 있다면 조금 빨리 지친다”라고 밝힌 바 있었는데, 세월을 비켜 가지 못한 레전드의 허약한 체력에 바라보는 이들을 짠하게 만들었다는 후문이다.



아이돌계의 전설도 피해 갈 수 없는 정글의 혹독함, 토니안의 진땀 나는 정글 생존기는 오는 27일 ‘정글의 법칙 in 사바’편을 통해 공개된다.



