'폭염 속 원생 사망' 어린이집 운전기사·인솔교사 오늘 영장심사

폭염 속 통학차량 안에 만 4세 아동을 방치해 숨지게 한 혐의를 받는 어린이집 인솔교사와 운전기사에 대한 구속 전 피의자심문(영장실질심사)이 26일 열립니다.



의정부지법과 동두천경찰서에 따르면 이날 오전 10시 30분쯤 업무상 과실치사 혐의로 사전구속영장이 신청된 경기도 동두천시 소재 P어린이집 인솔교사 A(28·여) 씨와 운전기사 B(61) 씨에 대한 영장실질심사가 진행됩니다.



이들은 지난 17일 폭염 속 어린이집 통학차량 안에 7시간가량 C(4) 양을 방치해 사망하게 한 혐의를 받고 있습니다.



경찰은 하차 시 C 양이 있다는 사실을 확인하지 않은 이들의 직접적인 관리 책임이 중하다고 판단해 구속영장을 신청했습니다.



C 양의 담임 보육교사 D(34·여) 씨와 어린이집 원장 E(35·여) 씨는 같은 혐의로 불구속 입건됐습니다.



경찰 조사에서 인솔교사 A 씨는 하차 과정에서 다른 어린이들이 울음을 터뜨리는 등 정신이 없어 차 뒤에 타고 있던 C 양을 챙기지 못했다고 진술했습니다.



운전기사 B 씨는 "나는 운전만 하고 아이들 지도는 인솔교사가 담당해 왔다"며 "그날도 평소처럼 운전을 마치고 차 키를 어린이집에 반납하고 퇴근했다"고 주장했습니다.



C 양이 사망한 당시 동두천 지역의 낮 최고기온은 30도를 훌쩍 웃도는 등 폭염이 기승을 부렸습니다.



이들에 대한 구속영장 발부 여부는 26일 오후 늦게 결정될 전망입니다.