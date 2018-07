'정글의 법칙 in 사바' 워너원 '짐싸기x수중훈련' 영상 깜짝 공개

SBS '정글의 법칙 in 사바'에 출연하는 워너원 '옹성우X하성운'의 정글 사전 준비 영상이 공개됐다.오는 27일 '사바' 편 첫 방송을 앞두고 '정글의 법칙' 측은 워너원 옹성우와 하성운의 정글 짐 싸기와 수중 훈련 모습을 선공개했다. 공개된 영상에는 처음 정글에 임하는 옹성우와 하성운의 설레는 감정이 고스란히 담겨 있어 첫 방송에 대한 기대감을 높이고 있다.먼저, 옹성우는 정글을 위한 필수템으로 랜턴과 구조 호루라기 등 생존템을 살뜰하게 챙겨 넣었다. 이에 반해 하성운은 랜턴, 다용도 공구는 물론, 미용팩, 선크림, 미스트 등 화장품 풀세트가 담긴 비장의 미용 파우치를 챙겨 아이돌 공식 꿀피부임을 입증했다.이들을 위해 동료 멤버인 황민현과 배진영도 깜짝 등장했다. 황민현은 하성운의 짐 싸는 모습을 살짝 엿보는 모습으로, 배진영은 얼굴에 팩을 한 채 두 사람을 응원하는 도우미로 출연해 눈길을 끌었다. 특히, 얼굴에 팩을 한 채 잠옷 차림으로 등장한 배진영에게 옹성우는 "너무 섹시해서 자꾸 시선이 간다. 짐 챙기는 걸 도와주기보다는 앞섶을 먼저 챙기는 걸로" 라고 말해 웃음을 안겨줬다.한편, 사전 인터뷰에서 두 사람은 "정글에 가서 가장 해보고 싶은 것"으로 "작살 물고기 사냥"을 일 순위로 꼽았다. 이를 위해 수중 훈련에 몰두하는 모습도 그려졌다.능숙하게 5m 수영장 바닥을 터치하는 데 성공한 옹성우는 수중에서 갑자기 현란한 춤사위를 보여줘 시선을 끌었다. '에너제틱'의 댄스를 수중에서 완벽하게 재연해 수륙양용 댄서의 면모를 드러낸 것.이어 두 사람의 환상 호흡으로 수중 '에너제틱'을 보여줘 정글에서 이들이 펼칠 완벽한 수중 사냥에 기대감을 자아냈다.마지막으로 두 사람은 "정글 본방 사수"를 외치며 '정글의 법칙 in 사바"에 대한 관심을 끌어냈다. 워너원의 정글 사전 영상은 홈페이지는 물론, 네이버TV, 카카오TV, SBS 공식 SNS인 @SBSNOW 등에서 확인할 수 있다.워너원의 출격으로 뜨거운 화제를 모으고 있는 '정글의 법칙 in 사바'는 27일 밤 10시 첫 방송된다.(SBS funE 김재윤 기자)