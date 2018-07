'방탄소년단 VS 포스트 말론' 팬덤의 승자는? 빌보드 '팬들의 대결' 투표 시작

케이팝 가수의 팬덤과 팝가수의 팬덤이 서로 맞붙었다.



빌보드코리아에 따르면 지난 18일 미국 시간 자정 기준, 빌보드 홈페이지에 ‘FAN ARMY FACE-OFF’라는 이름으로 ‘팬들의 대결’ 투표가 게시됐다.



국적과 장르를 불문한 34명의 가수 또는 그룹 중 자신이 선호하는 아티스트에게 소중한 표를 행사해 ‘가장 강력한 팬덤’(Strongest fan army)을 보유한 명예 가수가 되도록 지원 사격하는 방식으로,온라인을 통해 전세계의 팬들이 투표권을 행사할 수 있다.



토너먼트 형식으로 진행되는 이 투표에는 12개의 케이팝 그룹이 올라있으며 모두 최소 한 번 빌보드에서 집중적으로 다뤄졌던 케이팝 그룹을 대상으로 한다. 그 중 방탄소년단과 블랙핑크는 미국 내 가장 권위 있는 음악차트인 ‘빌보드200’과 ‘핫100’ 차트에 오르기도 했다.



현재 진행중인 투표에는 레이디가가의 팬덤 ‘리틀몬스터’(Little Monsters) VS 트와이스의 ‘원스’(Once), 체인스모커스의 ‘더 팩’(The Pack) VS 엑소의 ‘엑소-엘’(EXO-L), 숀 멘데스의 ‘멘데스 아미’(Mendes Army) VS 워너원의 ‘워너블’(Wannable), 저스틴 팀버레이크의 ‘팀버레이커스’(Timberlakers) VS 갓세븐의 ‘아이갓세븐’(iGOT7), 몬스타엑스의 ‘몬베베’(Monbebe) VS 위즈 칼리파의 ‘테일러갱’(Taylor Gang), 방탄소년단의 ‘아미’(A.R.M.Y) VS 포스트 말론의 ‘포스트팬’(POSTFANS) 등이 있다. 그 외에도 여자친구, 블랙핑크, 레드벨벳, 소녀시대, 샤이니, 빅뱅, NCT, 세븐틴, 슈퍼주니어가 후보에 올랐다.



투표방법은 간단하다. 빌보드 홈페이지 접속 후, 검색창에 ‘Fan Army Face-Off’를 검색한다. 그리고 ‘Fan Army Face-Off 2018: Which Army Is the Strongest?’라는 제목의 게시물에 들어가 기사 하단의 링크를 클릭한 후 이메일을 작성하고 투표를 한다.



투표는 총 여섯 라운드로 진행되며 한 달 뒤에 최종 승자가 가려진다. 각 아티스트의 팬들이 지원사격을 나설 가수가 첫 라운드를 통과하기까지 약 5일이 남은 지금, 빌보드와 빌보드코리아는 25일 마감되는 첫 라운드의 케이팝 투표율이 얼마나 될 지 주목하고 있다. 빌보드는 한 기사를 통해 “방탄소년단의 아미가 ‘팬들의 대결’에서 그 위력을 또 다시 보여줄까?”라며 기대감을 드러내기도 했다.



빌보드코리아 측은 “방탄소년단의 팬덤인 ‘아미’가 방탄소년단을 미국 라디오에 진출시키기까지의 노력이 미국 토크쇼를 통해 수차례 공개가 됐는데 이번에도 한국 팬덤의 위력을 세계적으로 보여줄 수 있는 기회가 될 수 있을 것으로 기대된다”고 전했다.



