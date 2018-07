방탄소년단, 다음 달 24일 리패키지 앨범 'Answer'로 전격 컴백

그룹 방탄소년단(RM, 진, 슈가, 제이홉, 지민, 뷔, 정국)이 다음 달 24일 리패키지 앨범을 발매하고 전격 컴백한다.



빅히트 엔터테인먼트는 17일, 방탄소년단 공식 팬카페를 통해 “방탄소년단이 8월 24일 LOVE YOURSELF 結 ‘Answer’ 앨범을 발매한다”고 밝혔다.



‘러브 유어셀프’(LOVE YOURSELF)는 방탄소년단이 그동안 선보인 학교 3부작, ‘화양연화’의 청춘 2부작, 유혹을 주제로 했던 ‘윙스’와 ‘외전’에 이은 새로운 시리즈다.



방탄소년단은 러브 유어셀프 시리즈를 기승전결(起承轉結)에 따라 ‘Wonder’, ‘Her’, ‘Tear’로 각각 표현해 왔으며 이번 앨범은 ‘결’(結)과 ‘Answer’로 시리즈를 마무리 짓는다.



앞서 공개된 LOVE YOURSELF 起 ‘Wonder’ 영상과 LOVE YOURSELF 承 ‘Her’ 앨범이 사랑의 설렘과 두근거림을 표현했다면, LOVE YOURSELF 轉 ‘Tear’ 앨범은 이별을 마주한 소년들의 아픔을 담았다. 이번에 발매될 LOVE YOURSELF 結 ‘Answer’ 앨범은 가면을 벗고 진실된 나 자신과 마주한 소년들의 모습을 보여준다.



LOVE YOURSELF 結 ‘Answer’ 앨범은 기존 발표곡 외에 신곡 7곡이 수록돼 있으며 18일부터 예약 판매가 시작된다.



방탄소년단은 8월 25일과 26일 서울 잠실 올림픽주경기장에서 ‘LOVE YOURSELF’ 투어의 포문을 연다. 이어 북미와 유럽 10개 도시에서 21회 공연을 펼친다.



