올해 'BIFAN'은 정우성과 함께…특별전 일정 공개

제22회 부천국제판타스틱영화제(이하 BIFAN)가 배우 특별전 ‘스타, 배우, 아티스트 정우성(JUNG Woo-sung: The Star, the Actor, the Artist)’ 개최 소식에 이어 관객들을 만족시킬 다양한 부대 행사를 공개했다.1994년 영화 '구미호'로 영화계에 데뷔한 정우성은 25년간 관객들의 스타이자 배우들의 스타였다. 이번 특별전은 그의 영화 인생을 엿볼 수 있는 총 12편의 영화를 상영한다.이와 더불어 메가토크, 기념책자 발간, 전시, 정우성 출연작의 주제곡이 포함된 OST 콘서트 등을 비롯해서 그의 출연작에서 영감을 얻은 한정판 기념품 판매 등 다채로운 행사가 영화제 기간 동안 펼쳐진다.먼저 개막식 다음날인 오는 13일 오후 3시 30분에 개최되는 정우성 특별 기자회견에서는 2018 BIFAN 배우 특별전의 주인공이 된 그의 소감으로 다채로운 행사의 본격적인 서막을 연다.이어서 부천시의회 1층 갤러리에서는 정우성의 수많은 변화의 순간들을 입체적으로 보고 만질 수 있는 전시 오픈식이 진행된다. 오후 5시 30분에는 영화 '비트' 상영 전 무대인사를 갖고, 상영종료 후 정우성 배우와 김성수 감독이 함께하고 백은하 평론가가 진행하는 메가토크 ‘스타, 배우, 아티스트 정우성’이 열린다.정우성의 참여로 더욱 화려해진 제22회 BIFAN은 12일부터 22일까지 11일간 부천에서 개최된다.(SBS funE 김지혜 기자)