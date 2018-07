강도사건 위장해 남편 청부 살인한 아내·공범 구속

▲ 청부살해 후 도주하는 용의자를 포착한 블랙박스 영상

부산지법 동부지원은 돈 문제 등으로 갈등을 겪던 남편을 청부 살해한 혐의로 69살 A씨와 공범 45살 B씨에 대해 검찰이 청구한 구속영장을 발부했습니다.동부지원 측은 "범죄의 중대성이 인정되고 도주할 우려가 있다"고 영장 발부 이유를 밝혔습니다.A 씨는 최근 남편 70살 C 씨와 금전 문제로 크게 다툰 뒤 평소 알고 지내던 B 씨에게 강도로 위장해 남편을 살해하면 8천만 원을 주기로 했습니다.이에 착수금으로 4천만 원을 받은 B 씨는 지난 2일 오후 5시 20분쯤 A 씨가 열어둔 집 현관문으로 침입해 잠자던 C 씨를 흉기로 수차례 찌르고 때려 숨지게 한 혐의를 받고 있습니다.범행 당시 B 씨는 강도사건으로 위장하려고 A 씨와 A 씨 딸을 결박하고 현금 240만 원을 빼앗아 달아났습니다.경찰은 사건 현장 폐쇄회로TV 영상자료와 휴대전화 통화내용 등을 조사해 B 씨를 붙잡았고 수사망이 좁혀오자 자수 의사를 밝힌 A 씨도 체포했습니다.경찰 조사결과 A씨와 B 씨는 지난 3∼6월에도 C 씨를 교통사고로 위장해 살해하려 했으나 마땅한 범행 장소를 찾지 못해 실행에 옮기지 못했던 것으로 드러났습니다.(사진=해운대경찰서 제공, 연합뉴스)