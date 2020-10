가수 김현중이 1년 만에 가수로 돌아온다.



소속사 헤네시아는 5일 김현중이 오는 19일 정규앨범 'A Bell of Blessing'을 발매하며 본격적인 카운트다운에 돌입한다고 밝혔다. 앞서 김현중은 2019년 2월 정규앨범 'NEW WAY' 발매했으며, 이번 컴백은 약 1년 반 만에 돌아오는 셈이다.



김현중이 지금까지 발매한 모든 솔로 앨범에 전곡 작사, 작곡에 참여하며 뮤지션의 면모를 보인 만큼 이번 정규앨범 또한 총괄 프로듀서로서 콘셉트 설정부터 재킷 디자인, 전곡 작사 작곡을 하는 등 높은 작업 참여도로 한층 더 성장한 뮤지션으로 다가올 예정이다.



한편 김현중은 정규앨범 마무리 작업과 함께 오는 17일 진행되는 랜선 콘서트 'A Bell of Blessing'을 개최하며 전 세계 팬들을 만날 준비에 매진하고 있다.





