샘 오취리, 박은혜 성희롱 댓글에 동조?…논란 일자 SNS 폭파

가나 출신 방송인 샘 오취리가 과거에 쓴 댓글로 인해 성희롱 논란에 휩싸였다. 분위기가 가열되자 자신의 SNS를 삭제했다.샘 오취리는 지난해 3월 자신의 SNS에 배우 박은혜와 찍은 사진을 올리며 "누나, 우리가 오렌지 카라멜"이라는 글을 썼다. 사진 속 두 사람은 주황색 의상을 입고 있었다.이를 본 한 네티즌이 "귀엽네. 흑인에게 한번 가면 다시 돌아오지 못한다"(Cute once you go black you never go back)는 댓글을 남겼고, 샘 오취리는 대댓글에 'preach'"라는 글을 남겼다.누리꾼들은 'preach'라는 단어 선택에 곱지 않은 시선을 보냈다. 'preach'의 뜻이 교회나 집회 때 '설교한다'는 뜻이 있는 반면 '동의한다'라는 뜻도 있기 때문이다.이를 두고 박은혜를 성희롱한 것 아니냐는 의견이 쏟아졌다. 반면 과도한 해석이라는 반응도 적잖았다.이 게시물은 업로드된 지 1년도 넘었지만, 온라인 커뮤니티 등을 통해 전파되면서 논란이 확대됐다. 샘 오취리는 논란을 의식한 듯 SNS를 폐쇄했다.과거에 쓴 사소한 댓글 하나가 갑론을박으로까지 이어진 것은 최근 샘 오취리가 의정부고 학생들의 졸업사진 중 하나였던 '관짝소년단' 패러디를 인종차별이라며 비난한 일이 있었기 때문이다.패러디 문화를 인종차별로 해석한 샘 오취리의 시선이 옳은가에 대한 찬반이 이어졌고 이 논란은 수일에 걸쳐 가열됐다.이후 샘 오취리의 사과로 일단락 되는 듯 했지만 최근 영국 BBC와의 인터뷰에서 "한국은 아프리카에 대해 접할 기회가 없다. 다양한 아프리카 국가들의 문화를 이해하지 못하고 있다"라고 말해 또 한번 네티즌들의 입에 오르내렸다.대중에게 미운털이 한번 박히자 작은 언행조차 확대 해석되는 경향이 짙다. 특히 과거 SNS까지 꺼내 비판을 하는 것은 과하다는 지적도 나오고 있다.일부 네티즌들은 샘 오취리가 고정출연 중인 예능 프로그램 '대한외국인' 하차까지 요구하고 있다. 이에 대해 제작진은 "(해당 논란을) 확인 중"이라는 입장을 밝힌 상태다.(SBS funE 김지혜 기자)