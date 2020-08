[Pick] 남자 화장실 소변기 '주의'… "마스크 꼭 쓰세요"

▲ 영상출처=국제학술지 '유체물리학' 홈페이지, 중국 양저우 대학교 류상둥 교수 연구진 발표

Dynamic virus movement during and after a 2.6 s urinal flushing with a total duration of 5.5 s.

(Virus transmission from urinals, Physics of Fluids)

코로나바이러스가 '에어로졸' 형태로 공기 중에 떠다니면서 전파될 수 있다는 가능성이 커지면서 공중화장실에서도 마스크를 꼭 써야 한다는 연구 결과가 잇따라 나오고 있습니다.결과를 보면 뚜껑이 있는 여자 화장실 수세식 변기보다 뚜껑이 없는 남자 화장실 소변기 사용시 더 주의해야 할 듯 한데요.최근 소변기에 물을 내릴 때 에어로졸 확산으로 인한 바이러스 전파 가능성을 실험해본 컴퓨터 모의시험 결과가 발표됐습니다.미국 물리학협회가 발간하는 국제학술지 '유체 물리학(Physics of Fluids)' 홈페이지에 공개된 내용인데요.중국 양저우대 류상둥 교수 연구팀은 "소변기를 사용하고 물을 내리면 코로나바이러스가 들어 있는 에어로졸 구름이 생성될 수 있다"고 전했습니다.에어로졸은 지름이 1㎛(100만분의 1m)에 불과한 고체 또는 액체 미립자입니다.기침이나 재채기를 할 때 나오는 침방울보다 훨씬 작습니다.그래서 마스크를 쓰지 않으면 에어로졸에 떠 있는 코로나바이러스 흡입할 수 있습니다.연구진이 공개한 컴퓨터 모의실험 동영상을 보면, 소변기에서 발생한 에어로졸은 5.5초 만에 앞에 서 있는 남성 허벅지 높이인 0.83m까지 도달하는 것으로 나타났습니다.앞서 지난 6월엔 수세식 변기를 쓰고 뚜껑을 덮지 않은 채 물을 내리면 코로나바이러스가 퍼질 수 있다는 연구 결과도 있었는데요.입수구가 하나인 변기에선 물이 들어오는 반대쪽에 소용돌이가 형성됐고, 미세 물방울은 상승하는 공기 흐름을 타고 변기 위쪽으로 약 90㎝ 높이까지 올라갔다고 연구진은 전했습니다.공기에 퍼진 에이로졸은 1분 이상 떠다닐 수 있어, 숨을 들이마실 때 몸 안으로 들어오거나 물체의 표면을 오염시킬 가능성이 있는 것으로 분석됐는데요.류상둥 교수와 함께 실험을 진행한 왕지샹 박사는 "공중화장실의 변기처럼 빈번하게 사용될 경우엔 에어로졸의 비산 속도가 더 빨라질 수 있다"라고 말했습니다.연구팀은 변기 물을 내리기 전에 뚜껑을 덮으면 문제를 일부 해결할 수 있다고 말했습니다.그런데 소변기는 뚜껑이 없기 때문에 무방비로 노출될 수 밖에 없습니다.이래저래 공중화장실에선 머무는 시간을 최소화하고 마스크를 꼭 착용하는 것이 중요하겠습니다.'뉴스 픽'입니다.(사진·동영상=국제학술지 '유체물리학' 홈페이지, SBS 아카이브)