'컴백 D-1' ITZY, 'Not Shy' 앨범 스포일러 영상 공개

걸그룹 ITZY(있지)가 새 앨범 'Not Shy'(낫 샤이)의 전곡 하이라이트 음원을 공개했다.



16일 0시 공식 SNS 채널에 'ITZY <Not Shy> ALBUM SPOILER'(있지 <낫 샤이> 앨범 스포일러) 영상을 게재하고, 컴백 열기를 더욱 뜨겁게 달구고 있다.



수많은 K팝 히트곡을 탄생시킨 유수의 작가진이 한데 뭉쳐, 타이틀곡 'Not Shy' 포함 모든 수록곡이 높은 완성도를 자랑한다.



1번 트랙 'Not Shy'는 ITZY가 데뷔 이래 처음으로 선보이는 사랑을 주제로 한 타이틀곡이다.



JYP엔터테인먼트 수장이자 히트곡 메이커 박진영, Z세대의 감성을 저격하는 코비(Kobee), 이어어택(earattack) 등이 의기투합했다.



ITZY는 이 곡을 통해 엔딩 따윈 상관없이, 거침없이 표현하는 사랑이 무엇인지 보여준다.



'Don't Give A What'(돈트 기브 어 왓)은 틀린 답은 없고 다른 답만 있을 뿐 당당함을 잃지 말라는 내용을 담고 있다. 시원한 로큰롤 사운드가 특징으로 한여름 더위를 날릴 것으로 기대된다.



이 곡은 감성적인 가사로 유명한 작사가 이스란, 트와이스 'KNOCK KNOCK'(낙 낙)과 'What is Love?'(왓 이즈 러브?)에 참여한 이우민(collapsedone)이 손을 더했다.



'Louder'(라우더)는 "뭐를 망설여 진짜 네 목소릴 내게 들려줘"라는 직설적인 가사가 돋보이며, '자존감 메이커' ITZY 다운 메시지를 전한다.



4번에 포진한 iD(아이디)는 레트로 느낌이 가미된 독특한 사운드로 귀를 사로잡는다. "궁금하다는 건 관심 있단 말이야"라는 노랫말로 마음에 쏙 드는 상대에 대한 관심을 표현했다.



트랙리스트를 통해 새 앨범 크레디트가 베일을 벗은 후, 가장 주목을 끈 런던노이즈(LDN Noise)와 켄지(KENZIE)의 곡 역시 일부 공개됐다.



런던노이즈가 편곡한 'SURF'(서프)는 디스코 팝 장르의 노래로, 짝사랑에 빠져 시도 때도 없이 오르락내리락하는 감정을 서핑에 비유해 간질거리는 설렘을 선사했다.



또 K팝 팬 사이에서 '띵곡 제조기'로 불리는 켄지가 작사, 작곡 및 편곡까지 맡은 'Be In Love'(비 인 러브)는 곡 전반에 깔린 기타 사운드가 특징. 특히 예지, 리아, 류진, 채령, 유나 다섯 멤버는 직접 코러스에 참여해 곡에 생동감을 더했다.



한편, ITZY는 8월 17일 컴백을 기념해 하루 종일 팬들과 소통하는 특별한 이벤트를 펼친다.



(SBS funE 강경윤 기자)