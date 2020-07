걸그룹 블랙핑크가 할리우드 스타 레이디 가가에 이어 미국 팝스타 셀레나 고메즈와 특급 콜라보레이션 프로젝트를 진행한다.



YG엔터테인먼트에 따르면 다음 달 블랙핑크가 내놓는 신곡에 셀레나 고메즈가 참석한다. 앞서 블랙핑크 측은 만화 형식의 티저 포스터를 통해 피처링을 함께 한 스타에 대한 궁금증을 불러일으킨 바 있다.



블랙핑크는 지난달 26일 신곡 'How You Like That'을 발표해 큰 인기를 누렸다.



지난 5월 세계적인 가수 겸 배우 레이디 가가의 새 앨범에 블랙핑크가 참여해 주목을 받았으며, 영국 팝가수 두아 리파도 블랙핑크와 협업을 한 바 있다.



블랙핑크는 다음 달 신곡에 이어 오는 10월 2일 데뷔 이후 첫 정규앨범을 발매한다.



(SBS funE 강경윤 기자)