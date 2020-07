구글, 코로나19 확산 속 재택근무 허용 내년 7월까지 연장

세계 최대 검색엔진 업체 구글이 코로나19 유행과 관련해 재택근무 허용 기간을 내년 7월까지로 연장했다고 일간 월스트리트저널과 CNN 방송이 보도했습니다.



미국의 주요 IT 업체 중 재택근무를 내년까지 연장하기로 한 것은 구글이 처음입니다.



순다르 피차이 구글 최고경영자는 직원들에게 보낸 메모에서 "직원들이 미리 계획을 세울 수 있도록 사무실에 나올 필요가 없는 직무에 대해 자발적인 재택근무 옵션을 내년 6월 30일까지 전 세계적으로 연장할 것"이라고 밝혔습니다.



피차이 CEO는 이번 조치가 앞으로 12개월간 직원들이 업무와 사랑하는 이들을 돌보는 일 사이에 균형을 맞출 수 있는 유연성을 제공하기를 바란다고 덧붙였습니다.



WSJ은 소식통을 인용해 지난주 구글 내 고위 임원단 모임인 '구글 리드'에서 재택근무 연장을 논의한 뒤 피차이 CEO가 이런 결정을 내렸다고 전했습니다.



그는 코로나19가 세계적 대유행으로 발전하기 이전인 올해 1월부터 코로나19와 관련된 연구 논문을 읽고 3월 사무실 문을 닫기로 결정하는 등 코로나19의 보건·사회적 여파에 관심을 가져왔습니다.



피차이 CEO는 또 메모에서 구글이 전 세계적으로 42개 사무실을 다시 문 열었다고 밝혔습니다.



구글은 앞서 대부분 직원이 올해 말까지 재택근무를 하되 일부 직원은 좀 더 일찍 사무실로 출근하게 될 것이라고 밝힌 바 있습니다.



그러나 원격근무 조치를 내년까지 연장하기로 한 결정은 세계 최대 IT 기업 중 하나가 코로나19 사태의 장기화에 대비하고 있음을 시사하는 것이라고 CNN은 풀이했습니다.



또 이런 움직임이 다른 기업체로도 확산할 수 있습니다.



글로벌 IT 기업들은 코로나19 사태 속에 재택근무의 보급에 앞장서고 있습니다.



트위터·페이스북·쇼피파이 등은 이미 코로나19 사태가 끝난 뒤에도 일부 직원들은 원할 경우 계속해서 재택근무를 하도록 허용하겠다고 밝힌 바 있습니다.



(사진=게티이미지코리아)