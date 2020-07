세계보건기구(WHO)는 코로나19의 공기 감염 가능성에 대해 "우리는 이 분야에서 새로운 증거가 있다는 점을 인정한다"고 밝혔습니다.



베네데타 알레그란치 WHO 감염통제국장은 현지시간 7일 스위스 제네바 WHO 본부에서 열린 화상 언론 브리핑에서 "우리는 이 증거에 열려 있어야 하며 전염 방식과 예방책과 관련해 그 의미를 이해해야 한다고 본다"고 말했습니다.



앞서 전 세계 32개국 과학자 239명이 WHO에 공개서한을 보내 코로나19가 공기 감염될 수 있다는 가능성을 제시하면서 코로나19 예방 수칙을 수정하라고 촉구했다고 미국 뉴욕타임스(NYT)가 보도했습니다.



WHO는 또 코로나19 확산세가 여전히 가속하고 있다며 우려했습니다.



테워드로스 아드하놈 거브러여수스 WHO 사무총장은 지난 주말 전 세계적으로 코로나19 신규 확진 사례가 약 40만 건 보고됐다면서 "아직 팬데믹의 정점에 이르지 못했다"고 말했습니다.