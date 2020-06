세계보건기구, WHO가 코로나19의 기원을 확인하기 위해 다음 주 조사팀을 중국에 파견할 계획입니다.



거브러여수스 WHO 사무총장은 스위스 제네바 WHO 본부에서 열린 언론 브리핑을 통해 이같이 밝혔습니다.



그는 또, 코로나19 첫 발병 이후 누적 확진자가 전 세계적으로 1천만 명을 넘었고, 누적 사망자도 50만 명을 넘어섰다고 말했습니다.



그러면서, 코로나19 대유행은 아직 종식 근처에도 이르지 못했고 오히려 속도를 내고 있다고 우려했습니다.



마이클 라이언 WHO 긴급준비대응 사무차장은 부작용이 없고 효과적인 코로나19 백신을 찾기 위해 노력하고 있지만, 성공할지 보장하기는 어렵다며 부정적으로 전망했습니다.