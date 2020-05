WHO 사무총장 "코로나19 대응에 밤낮으로 일했다"

테워드로스 아드하놈 거브러여수스 세계보건기구, WHO 사무총장은 WHO가 코로나19 대응을 위해 "밤낮으로 일했다"고 강조했습니다.



그는 현지시간 오늘(22일) 열린 제147차 WHO 집행이사회에서 코로나19 발병이 보고된 이후 WHO가 194개 회원국에 관련 정보와 기술적 지원을 지속해서 제공했으며 정치적 연대를 촉구했다고 주장했습니다.



더불어 매일 같이 언론 브리핑을 열어 정보와 경험을 공유할 수 있는 소통 채널을 만들었고, 120여개국에 개인 보호 장비를 보냈으며 아프리카의 코로나19 검사 능력을 확대했다고 설명했습니다.



그는 그러나 이 같은 노력을 지속하기 위한 자금이 부족하다고 밝혔습니다.



올해에만 17억 달러, 2조1천억 원이 필요한 것으로 예상되지만, 현재까지 기부를 받거나 약속받은 금액은 8억 달러에 불과하다고 말했습니다.



그러면서 "건강을 증진하고 취약 계층을 지원하기 위해 함께 일하길 기대한다"고 말했습니다.



WHO 집행이사회에는 한국을 비롯해 34개국이 참여하고 있습니다.



이번 회의는 코로나19 여파로 사상 처음으로 화상회의로 진행됐습니다.



(사진=게티이미지코리아)