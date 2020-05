투모로우바이투게더, 美 유명 음악방송 출연…글로벌 행보 시작

그룹 투모로우바이투게더가 미국 유명 방송 'MTV Fresh Out Live'에 출연한다.



미국 MTV 음악 프로그램 'MTV Fresh Out Live'은 21일(이하 현지시간) 공식 SNS를 통해 오는 22일 투모로우바이투게더(수빈, 연준, 범규, 태현, 휴닝카이)의 출연 소식을 알렸다.



투모로우바이투게더가 미국 TV 프로그램에 출연하는 것은 이번이 처음이다. 투모로우바이투게더는 이날 방송을 통해 지난 18일 발매된 두 번째 미니 앨범 '꿈의 장: ETERNITY'의 타이틀곡 '세계가 불타버린 밤, 우린… (Can't You See Me?)' 무대를 선사, 강렬한 퍼포먼스로 전 세계 시청자들을 사로잡을 예정이다.



'MTV Fresh Out Live'은 매주 금요일 방송되는 MTV 대표 음악 프로그램이다. 글로벌 스타들이 출연해 인터뷰와 무대를 선보이며 전 세계적으로 널리 사랑받고 있다.



이로써 투모로우바이투게더는 새 앨범 '꿈의 장: ETERNITY'로 미국, 캐나다, 프랑스, 일본 등 전 세계 50개 국가 및 지역의 아이튠즈 '톱 앨범' 차트 1위를 차지한 데 이어, 미국 TV 방송까지 출연을 확정하며 글로벌 대세 행보를 이어가고 있다.



이외에도 콘셉트 트레일러, 콘셉트 포토, 뮤직비디오 등 공개하는 콘텐츠마다 트위터 전 세계 트렌드, 유튜브 인기 급상승 동영상 순위권에 오르며 '10대픽'다운 면모를 뽐냈다.



(SBS funE 강경윤 기자)