WHO "트럼프 편지 보는 중"…지원 중단 시 타격 우려

테워드로스 아드하놈 거브러여수스 세계보건기구, WHO 사무총장은 현지시간으로 어제(20일) 도널드 트럼프 미국 대통령이 보낸 '경고 서한'을 살펴보고 있다고 말했습니다.



거브러여수스 사무총장은 어제 오후 스위스 제네바 WHO 본부에서 열린 화상 언론 브리핑에서 트럼프 대통령의 서한을 묻는 질문에 "물론 그 편지를 받았고 주의 깊게 살펴보고 있다"고 답했습니다.



이어 WHO의 연간 예산이 23억 달러, 약 2조 8천억 원으로 "매우 매우 적다"면서 "이는 선진국 중형 병원의 연간 예산에 해당한다"고 설명했습니다.



거브러여수스 사무총장은 "우리가 직면한 재정 관련 도전이 해결되기를 희망한다"고 덧붙였습니다.



브리핑에 동석한 마이클 라이언 WHO 긴급준비대응 사무차장은 미국의 자금 대부분이 의료 체계가 취약한 국가에 투입되고 있다면서 "우리는 그 자금이 계속 흘러가도록 다른 파트너들과 협력해야 할 것"이라고 강조했습니다.



그러면서 "우리는 다른 기여자들이 필요하다면 그 부족분을 채우기 위해 개입할 것이라고 믿는다"고 밝혔습니다.



앞서 트럼프 대통령은 지난 18일 WHO가 "실질적 개선"을 이루지 못하면 미국의 자금 지원을 영구적으로 중단하겠다고 경고하는 서한을 테워드로스 사무총장에게 보냈다고 밝혔습니다.