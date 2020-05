WHO "전 세계 의료진, 소아 괴질 경계해달라"

세계보건기구 WHO는 코로나19 관련성이 의심되는 소아 괴질에 대해서 전 세계 의료진이 경계심을 가져달라고 당부했습니다.



테워드로스 아드하놈 거브러여수스 WHO 사무총장은 현지시간 15일 스위스 제네바 WHO 본부에서 진행된 언론 브리핑에서 유럽과 북미에서 일부 어린이가 가와사비켱과 유사한 특징을 보이는 염증성 질환으로 중환자실에 입원하고 있다고 말했습니다.



거브러여수는 총장은 해당 질환이 코로나19와 관련이 있을 수 있다고 가정하고 있다고 전했습니다.



마리아 판케르크호버 WHO 신종질병팀장은 소아 괴질 증상을 보이는 일부 환자는 코로나19 검사에서 양성 반응이 나오지 않았다면서 코로나19 관련성을 좀 더 알아봐야 한다고 설명했습니다.



마이클 라이언 WHO 긴급준비대응 사무차장도 소아 괴질이 코로나19와 관련이 있을지 몰라도 코로나19 자체에 따른 것은 아닐 수도 있다며 신중한 입장을 보였습니다.



WHO가 소아 괴질에 주의를 당부한 것은 최근 영국과 프랑스에 관련 사례가 속출하고 있기 때문입니다.



영국에서는 지난 13일 기저 질환이 없던 14살 소년이 숨졌고, 프랑에서도 어제(15일) 9살 어린이가 숨졌습니다.



두 어린이 모두 코로나19 검사에서 양성 반응을 보였습니다.