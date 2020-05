[취재파일] 방콕에 지친 당신을 위해 (31)…마린스키 수석 무용수 김기민의 '잠미녀'

<5월 15일 (금)>

<5월 16일(토)>

<5월 17일(일)>

안녕하세요. SBS 공연 담당 기자 김수현입니다.5월 15일 금요일, 어느새 주말입니다. '방콕에 지친 당신을 위해' 금·토·일 사흘간 온라인 공연 모았습니다. 특히 금요일과 토요일에 흥미로운 온라인 공연이 한꺼번에 쏟아지는데요, 생활 속 방역 수칙 잘 지키시면서 건강하고 문화적인 주말과 휴일 보내시기 바랍니다.금요일은 해외에서 활약하고 있는 한국인 예술가들을 만날 수 있는 공연이 여러 편입니다. 먼저 러시아의 발레 명문 마린스키 발레단의 수석 무용수, 발레리노 김기민이 데지레 왕자로 출연하는 '잠자는 숲속의 미녀(발레팬들은 흔히 줄여서 '잠미녀'라고 부릅니다)'가 있습니다. 김기민은 2011년 마린스키 발레단의 동양인 첫 발레리노로 입단했고, 두 달 만에 주역으로 무대에 섰습니다. 2015년에 수석 무용수가 됐고요, 2016년에는 '무용의 아카데미상'으로 불리는 '브누아 드 라 당스' 상을 받았습니다. 전 세계 명문 발레단 공연에 객원 주역으로 초청받는 월드스타, 발레리노 김기민의 멋진 공연을 볼 수 있는 기회입니다. [▶마린스키 발레단 김기민 소개 영상] DG(도이치 그라모폰)과 전속 계약을 맺은 소프라노 박혜상이 'DG의 온라인 음악회 시리즈 'Moment Musical' 여섯 번째 세션 주자로 출연합니다. 해외 오페라 무대에서 두드러지는 활약을 해온 박혜상은 올해 메트로폴리탄 오페라 무대 데뷔도 예정돼 있었지만 코로나19로 취소됐는데요, 다니엘 바렌보임, 피아니스트 조성진 등 DG 대표 아티스트가 출연한 'Musical Moment'에 출연하게 되어 주목받고 있습니다.빈 국립오페라단은 금요일과 토요일, 잇따라 바그너 '링' 시리즈 중 '라인의 황금'과 '발퀴레'를 상영하는데요, 2011년 차이코프스키 콩쿠르 성악 부문 우승자이며 빈 국립오페라단 주역 가수로 활약하고 있는 베이스 박종민이 두 편 다 출연합니다.국립발레단은 각각 토요일과 일요일에 발레 '라 바야데르' 공연 실황을 상영합니다.'라 바야데르'는 '인도의 무희'라는 뜻이죠. 이국적이고 신비로운 배경, 드라마틱한 내용으로 러시아에서 초연됐을 당시 '동양의 지젤'로 불리기도 했습니다. 순백색의 튀튀를 입은 무용수들의 군무로 '발레 블랑(백색 발레)'의 정점을 보여주는데요, 120여 명의 무용수가 출연하고 의상도 200여 벌로 화려함이 돋보이는 고전 발레 대작입니다. 김지영, 이동훈 등 국립발레단을 퇴단한 스타들을 만날 수 있는 것도 반갑습니다. [▶국립발레단 '라 바야데르' 연습실 영상] 금요일에는 국립오페라단이 예술의전당 오페라극장에서 개최하는 오페라 '나부코&1945' 갈라 공연을 무관객 생중계합니다.또 토요일에는 세종체임버홀에서 열리는 오월음악회 '오월에 부치는 편지'가 무관객 생중계됩니다. 구자범 지휘자, 518명의 시민 오케스트라와 합창단이 연주할 예정이었던 5.18 40주년 기념 음악회 '오월, 부활하다'가 코로나19로 취소되면서 대신 마련한 무대입니다. 취소된 음악회에서는 말러 교향곡 2번 '부활'이 연주될 예정이었는데요, 이 음악회에 참여하기로 했었던 연주자들과 소프라노 오미선, 메조 소프라노 김선정, 테너 신동원, 바리톤 양준모가, '부활'의 모티브가 된 가곡들을 구자범 지휘자가 번역한 한국어 가사로 연주합니다. 구자범 지휘자는 피아노 연주를 맡습니다.토요일에 로열 발레단이 상영하는 케네스 맥밀란 안무 '아나스타샤'도 관심을 끄는 화제작입니다. 거장 케네스 맥밀란(1929~1992)이 안나 앤더슨의 저서 'I Anastasia'에서 영감을 받아 안무했는데요, 안나 애더슨은 자신이 러시아 마지막 황제 니콜라이 2세의 딸로 황실의 유일한 생존자라고 주장하던 여성입니다. 1967년 독일에서 처음 단막의 짧은 작품으로 발표했다가, 영국 로열 발레단을 위해 3막의 장편으로 안무해 1971년 초연했습니다. 차이코프스키와 체코 작곡가 보후슬라프 마르티누의 음악에 안무했는데요, 1막과 2막은 밝고 우아하고 귀족적인 분위기, 3막은 광기와 어두움에 휩싸인 분위기로 완전히 다른 아나스타샤를 보여줍니다. [▶트레일러 보기] 앤드류 로이브 웨버가 매주 무료로 공개하는 뮤지컬 실황, 이번 주는 '캣츠'입니다. '캣츠'는 '오페라의 유령', '미스 사이공', '레미제라블'과 함께 이른바 '뮤지컬Big 4'로 꼽히는 작품인데요, 1981년 T.S.엘리엇의 시집에 곡을 붙여 초연됐습니다. '캣츠'는 다른 뮤지컬처럼 뚜렷한 기승전결이 보이지 않는데, 엘리엇이 고양이를 좋아하는 손주들을 위해 고양이를 소재로 한 편 한 편 쓴 시들을 무대로 옮겨온 작품이기 때문이죠.배우 고양이, 기찻간 고양이, 마법사 고양이 등등, 고양이들의 축제에 모인 다채로운 고양이들의 이야기와 역동적인 춤, 아름다운 음악을 즐기면 됩니다. 이번에 공개되는 실황은 명배우 일레인 페이지가 출연한 1998년도 공연 실황을 찍은 것입니다. 지난날을 회상하는 애절한 노래 '메모리'가 한번 들으면 계속 귓가를 맴돕니다.*공연 리스트와 영상 링크 함께 정리했습니다. 당일 처음 공개되는 공연은 굵은 글자로 표시합니다. 시각은 한국 기준입니다. 파트1은 국내 공연, 파트 2는 해외 공연, 파트 3는 정기적으로 새로운 공연 영상을 업로드하는 국내외 기관들 목록입니다.PART 1오페라 '동백꽃 아가씨_라 트라비아타' (~5/17)예술의전당 오페라극장 무관객 생중계 (저녁 7시 반)연극 '페스트' (오전 10시~5/16 오전 10시)PART 2연극 'The Two Noble Kinsmen' (~5/17)연극 '맥베스', 학습자료 제공 (~영국 학교 등교 시작 전까지)로열 발레단, 아서 피타 안무 '변신 Metamorphosis' (~5/17)브리튼 오페라 '글로리아나' (~5/24)크리스토퍼 휠든 안무 '겨울 이야기' (~6/2)베르디 오페라 '라 트라비아타' (~6/9)발레 '백조의 호수' (~5/17 새벽 2시)발레 'Fantastic Beings' 온라인 최초 공개 (~5/16 새벽 3시)제롬 로빈스 '사계' 중 '봄', '목신의 오후', 조지 발란신 '론도', '주제와 변주' (~5/16오전 9시)PART 1오페라 '동백꽃 아가씨_라 트라비아타' (~5/17)Dance on Air '혼합' (~5/17 오후 6시)PART 2연극 'Barber Shop Cronicles' (~5/22)연극 'The Two Noble Kinsmen' (~5/17)연극 '맥베스', 학습자료 제공 (~영국 학교 등교 시작 전까지)브리튼 오페라 '글로리아나' (~5/24)로열 발레단, 크리스토퍼 휠든 '겨울 이야기' (~6/2)베르디 오페라 '라 트라비아타' (~6/9)발레 '백조의 호수' (~5/17 새벽 2시)PART 1오페라 '동백꽃 아가씨_라 트라비아타' (~5/17)Dance on Air '혼합'(~5/17 오후 6시)PART 2뮤지컬 '캣츠' (~5/18 새벽 3시)연극 'Barber Shop Cronicles' (~5/22)연극 'The Two Noble Kinsmen' (~5/17)연극 '맥베스', 학습자료 제공 (~영국 학교 등교 시작 전까지)로열 발레단, 케네스 맥밀란 '아나스타샤' (~6/16)브리튼 오페라 '글로리아나' (~5/24)로열 발레단, 크리스토퍼 휠든 '겨울 이야기' (~6/2)베르디 오페라 '라 트라비아타' (~6/9)PART 3수·금 저녁 8시 과거 공연실황 업로드 후 계속 공개.매주 금요일 저녁7시 무관중 기획공연 업로드 후 계속 공개수시로 음악가 라이브와 실시간 채팅, 스트리밍 이후 계속 공개수시로 음악가 라이브와 실시간 채팅, 스트리밍 이후 계속 공개수시로 아티스트 홈 라이브 스트리밍, 스트리밍 이후 계속 공개과거 공연실황 스트리밍 후 일정시간 공개매주 월·수·금 밤 11시 과거 공연실황 스트리밍 후 일정시간 공개월·토 새벽 3시반 과거 공연실황 스트리밍, 24시간 공개매주 토요일 새벽 5시 과거 공연실황 하이라이트 영상 공개, 이전 영상 볼 수 있음매주 수·토 오전 9시 과거 공연실황 스트리밍, 72시간 공개매주 1회 과거 공연실황 스트리밍, 1주일 공개