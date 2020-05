[취재파일] 방콕에 지친 당신을 위해(29)…어른이 봐도 좋은 '전석매진' 청소년연극

안녕하세요. SBS 공연 담당 기자 김수현입니다.'방콕에 지친 당신을 위해' 온라인 공연 소개 시리즈. 오늘도 어김없이 왔습니다. 제가 언제부터 온라인 공연 가이드 취재파일을 썼나 찾아보니 3월 20일이더라고요. 어느새 두 달이 다 되어가는 셈인데, 이렇게 오래 쓰게 될 줄 몰랐습니다. 빨리 코로나19가 물러가서 공연장이 모두 정상 가동되기를 바라면서, '방콕에 지친 당신을 위해' 29번째 글 시작합니다.국립극장의 온라인 상영회에 오늘 새 작품이 올라옵니다. 연극 '비행소년 KW4839'입니다. 국립극장이 만든 청소년 연극으로, 인터뷰를 통해 끄집어낸 청소년들 자신의 이야기를 생생하게 들려줍니다. 무대미술가로 잘 알려진 여신동 씨가 연출을 맡아 2014년 초연됐는데 전석매진을 기록하며 화제가 됐고요, 2015년에 다시 공연돼 청소년과 성인 관객 모두에게서 호평받았던 연극입니다.국립극단의 청소년 대상 워크숍에서 청소년들이 자신을 표현하는 데 사용한 단어들을 추려봤더니 '여행'과 '감시'가 많이 나왔다고 하는데요, 이 두 단어의 특징을 다 갖고 있는 곳이 '공항'이라는 점에 착안해서 만들어졌습니다. 불안과 설렘이 뒤섞인 청소년의 마음을, 어디론가 떠나야 하는 공항으로 설정한 극장 공간에 풀어냅니다.해외 공연 중에는 무용이 많네요. 미국의 명문 발레단 아메리칸발레시어터 ABT가 80주년 기념 온라인 공연 'Together Tonight'을 개최했습니다. 한국시각 오늘 오전 8시부터 공개됐는데요, 각자의 집에 머무르면서 춤추는 발레 단원들의 모습, 그리고 과거 공연 실황 하이라이트를 편집한, '버추얼 갈라'입니다. 1시간 남짓 다채롭게 구성돼 부담 없이 볼 만합니다. 수석 무용수 서희를 비롯한 한국인 단원들도 만날 수 있어서 더 반갑네요.영국 국립발레단이 'Fantastic Beings'라는 작품을 온라인에 첫 공개 합니다. 캐나다의 여성 안무가 아주르 바톤(Aszure Barton)이 메이슨 베이츠의 음악에 안무해 영국 국립발레단이 2016년 초연했던 작품인데요, 남녀 무용수 20명이 역동적인 움직임으로 '환상적인 존재들'을 표현합니다.뉴욕시티발레단은 제롬 로빈스와 조지 발란신의 작품을 공개합니다. 제롬 로빈스는 뮤지컬 '웨스트 사이드 스토리' '지붕 위의 바이올린' '왕과 나'의 안무가이기도 하죠. 뉴욕시티발레단에서 오랫동안 활동하며 뮤지컬과 발레 양쪽에서 다 성공한 안무가입니다. 그런데 그에게는 1950년대 미국에 매카시즘 광풍이 불 때의 행적 때문에, 배신자라는 낙인이 따라다녔습니다.그는 자신이 동성애자라는 게 밝혀지고 블랙리스트에 올라 활동을 못 하게 될까봐, 예술가들의 사상 검증에 나선 반미활동 조사위원회에서 동료 예술가들을 공산주의자로 지목했습니다. '에덴의 동쪽' '워터프론트'의 엘리야 카잔 감독 역시 동료들의 이름을 댔는데요, 엘리야 카잔 감독과 친했던 극작가 아서 밀러는 당시 엘리야 카잔이 공산주의자로 지목한 사람 중에 자신도 포함됐다는 걸 알고, 희곡을 쓰기 시작했습니다. 바로 마녀사냥을 소재로 한 연극 '크루서블'이었죠.1999년 아카데미 시상식에서 엘리야 카잔 감독은 평생 공로상을 받았는데요, 많은 영화인들이 박수 대신 싸늘한 시선을 보냈습니다. 오래전 일이지만 매카시즘이 남긴 상처가 얼마나 큰지, 상징적으로 보여주는 장면이었죠. 제롬 로빈스는 이보다 전인 1998년에 세상을 떠났습니다. 작품과는 직접 관련 없는 얘기지만, 제롬 로빈스 얘기가 나와서 소개해 드립니다.네덜란드 국립발레단은 발레 '백조의 호수'를, 네덜란드 댄스 시어터 NDT는 NDT에서 오랫동안 활동한 체코 출신의 안무 거장 이어리 킬리안 이야기를 다룬 다큐멘터리를 상영합니다.*공연 리스트와 영상 링크 함께 정리했습니다. 당일 처음 공개되는 공연은 굵은 글자로 표시합니다. 시각은 한국 기준입니다. 파트1은 국내 공연, 파트 2는 해외 공연, 파트 3은 정기적으로 새로운 공연 영상을 업로드하는 국내외 기관들 목록입니다.<5월 13일 (수)>PART 1오페라 '동백꽃 아가씨_라 트라비아타' (~5/17)PART 2연극 '안토니와 클레오파트라' (~5/15)연극 'The Two Noble Kinsmen' (~5/17)연극 '맥베스'-학습자료 제공(~ 영국 학교 등교 시작 전까지)영국 로열 오페라하우스 OurHouseToYourHouse : [▶유튜브] 로열 발레단, 아서 피타 안무 '변신 Metamorphosis'(~5/17)브리튼 오페라 글로리아나(~5/24)크리스토퍼 휠든 안무 '겨울 이야기'(~6/2)베르디 오페라 '라 트라비아타'(~6/9) [▶빈 국립오페라 데일리 라이브] (회원가입 후 무료관람)발레 '백조의 호수' ( ~5/17 새벽 2시)영국국립발레단 ENB at Home : [▶유튜브] PART 3 [▶유로아트 마린스키 극장 공연 모음] (발레 호두까기 인형 등)수금 저녁 8시 과거 공연실황 업로드 후 계속 공개.매주 금요일 저녁 7시 무관중 기획공연 업로드 후 계속 공개.수시로 음악가 라이브와 실시간 채팅. 스트리밍 이후 계속 공개.수시로 음악가 라이브와 실시간 채팅. 스트리밍 이후 계속 공개.수시로 아티스트 홈 라이브 스트리밍. 스트리밍 이후 계속 공개.과거 공연실황 스트리밍 후 일정시간 공개.매주 월수금 밤 11시 과거 공연실황 스트리밍 후 일정시간 공개.월토 새벽 3시 반 과거 공연실황 스트리밍. 24시간 공개.매주 토요일 새벽 5시 과거 공연실황 하이라이트 영상 공개. 이전 영상 볼 수 있음.매주 수토 오전 9시 과거 공연실황 스트리밍. 72시간 공개.매주 1회 과거 공연실황 스트리밍. 1주일 공개.