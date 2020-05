"유료방송 가입자 절반 IPTV 본다"…가입자 수 1위는 KT

전체 유료방송 가입자의 절반은 인터넷멀티미디어방송(IPTV)을 이용하고 있는 것으로 조사됐습니다.



과학기술정보통신부는 오늘(12일) 이런 내용의 종합유선방송(SO), 위성방송, IPTV의 '2019년 하반기 가입자 수 조사·검증 및 시장점유율 산정 결과'를 발표했습니다.



지난해 하반기 유료방송 가입자 수는 6개월 평균 3천360만1천484명으로, 같은 해 상반기보다 57만명이 늘었습니다.



이 가운데 IPTV 가입자 수가 1천683만2천979명으로 50.10%를 차지했습니다.



IPTV 가입자 수가 50%를 넘은 것은 이번이 처음으로, IPTV가 유료방송 시장의 '대세'라는 사실을 다시 한번 입증한 셈입니다.



SO 가입자 수는 1천355만7천530명(40.35%), 위성방송 가입자 수는 321만975명(9.56%) 입니다.



IPTV 가입자 수는 지난해 12월 기준으로 SO 가입자보다 365만명 가량 많은 것으로 집계됐습니다.



지난 2017년 11월 IPTV 가입자 수가 SO 가입자 수를 처음으로 앞선 뒤, 가입자 수 격차는 점차 벌어지고 있습니다.



유료방송 사업자별 가입자 수 조사에서도 IPTV 3사가 상위 1∼3위를 차지했습니다.



KT가 737만7천514명으로 시장 점유율 21.96%를 기록했고 SK브로드밴드가 509만864명(15.15%), LG유플러스가 436만4천601명(12.99%) 인 것으로 조사됐습니다.



LG헬로비전이 400만4천190명(11.92%), KT스카이라이프가 321만975명(9.56%)으로 뒤를 이었습니다.



KT와 KT스카이라이프 가입자 수를 합하면 약 1천59만명(31.52%), LG유플러스와 LG헬로비전의 가입자 수는 약 837만명(24.91%) 입니다.



가입자 유형별로 보면 사업자와 계약을 맺어 하나의 서비스를 받는 개별가입자가 1천658만9천740명(49.37%)으로 가장 많았고, 다수 서비스를 받는 복수가입자가 1천447만753명(43.07%), 입주자 대표 회의 등으로 단체 계약을 맺는 단체가입자가 254만991명(7.56%)으로 집계됐습니다.



이번 가입자 수 산정에서는 위성방송 수신만 가능한 예외지역 가입자 15만4천명과 공동수신설비 유지보수 계약자 35만8천명은 포함되지 않았습니다.