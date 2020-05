[취재파일] 방콕에 지친 당신을 위해 (26)…LG아트센터도, 자라섬 재즈도 온라인

안녕하세요. SBS 공연 담당 기자 김수현입니다.어느새 주말입니다. 금, 토, 일요일 사흘 치 온라인 공연 싹~ 모아서 소개해 드립니다. 온라인 무료 공연은 공연 애호가들에게는 반가운 일이지만, 이를 지켜보는 공연산업 관계자들의 심경은 복잡합니다. 코로나 19로 가장 큰 타격을 입은 분야로 공연계를 빼놓을 수 없습니다. 지금이야 무관객 온라인 중계나 과거 공연 실황 상영 등으로 비상시국에 대처하고 있지만, 지속 가능한 모델은 아닙니다. 온라인으로 공연 즐기시다가, 공연장이 정상 가동되면 현장을 찾아 공연의 감동을 피부로 느껴 보시면 좋겠습니다. 유료 관객 없이 공연이 계속 만들어질 수는 없으니까요.*날짜 별로 주목할 만한 공연 소개와 온라인 공연 리스트, 영상 링크 함께 정리했습니다. 당일 처음 공개되는 공연은 굵은 글자로 표시합니다. 시각은 한국 기준입니다. 파트1은 국내 공연, 파트 2는 해외 공연, 파트 3는 정기적으로 새로운 공연 영상을 업로드하는 국내외 기관들 목록입니다.LG아트센터가 온라인 공연을 시작했습니다. LG아트센터는 매년 색깔 있는 기획공연으로 공연 팬들에게 사랑받는 공연장인데요, 온라인 공연 역시 금요일마다 아크람 칸의 '지젤', 매튜 본의 '백조의 호수' 등 유명 해외 공연까지 아우르는 화려한 라인업을 선보입니다. 첫 회인 이번 주말에는 '배장은 리버레이션 아말가메이션'(JB Liberation Amalgamation Band, 'JB LAB'으로 줄여 표기)의 공연을 선보입니다. 재즈 피아니스트 배장은을 중심으로 한 젊은 재즈 밴드 JB LAB과 게스트 뮤지션 이진아, 고상지의 연주가 펼쳐집니다.재즈 공연이 또 있습니다. 매년 열리는 음악축제인 자라섬 국제재즈페스티벌이 오프라인에서는 취소됐지만, 자라섬 온라인 올라잇 페스티벌이 사흘 동안 펼쳐집니다. 경기도 가평 음악역 1939 스튜디오에서 열리는 국내 재즈 뮤지션들의 공연, 그리고 1~16회 역대 자라섬 국제재즈페스티벌 출연자 중 다시 보고 싶은 유명 뮤지션의 공연 실황 영상을 스트리밍 합니다. 자라섬 재즈 공식 유튜브 또는 네이버공연TV 라이브에서 관람할 수 있습니다.무용 공연도 눈여겨볼 만합니다. 국립현대무용단이 김보람 안무의 '철저하게 처절하게' 공연 실황을 48시간 동안 상영합니다. 앰비규어스 댄스컴퍼니의 예술감독이 라벨의 '볼레로' 선율과 리듬을 해체하고 재조립한 음악에 맞춰, 인간 표현의 기원을 몸짓으로 탐구합니다. [▶트레일러 보기] 모리스 베자르가 안무한 '피아프'는 프랑스 샹송 가수 에디트 피아프의 삶을 발레로 표현합니다. 볼쇼이 발레단은 인기 발레 레퍼토리 '돈키호테' 공연 실황을 공개합니다.PART 1양방언과 국립국악관현악단 'into the Light' (~5/8 오후 3시)오페라 '마술피리' (~5/10)연극 '손 없는 색시' (~5/10 밤 10시)PART 2연극 '프랑켄슈타인' : 베네딕트 컴버배치가 피조물 역 (~5/8 새벽 3시)조니 리 밀러가 피조물 역 (~5/9 새벽 3시)연극 'The Two Noble Kinsmen' (~5/17)누레예프 발레 '로미오와 줄리엣' (~5/9 새벽 3시)모차르트 오페라 '코지 판 투테' (~5/9)로열 발레단, 아서 피타 안무 '변신 Metamorphosis' (~5/17)브리튼 오페라 '글로리아나' (~5/24)크리스토퍼 휠든 안무 '겨울 이야기' (~6/1)한스 반 마넨 'Part I' (~5/9)조지 발란신 'Jewels' 중에서 'Rubies' (~5/9 오전 9시)솔 레옹&폴 라이트풋 안무 'Subtle Dust' (~5/8)발레 'Illusions-like Swan Lake' (~5/9 밤 11시 반)매 주말 공개되는 앤드류 로이드 웨버의 뮤지컬, 이번 주에는 'By Jeeves'라는 작품입니다. '영국 유머의 표상'으로 불리는 작가 펠럼 그렌빌 우드하우스의 소설을 바탕으로 한 희극 뮤지컬입니다. 우드하우스의 소설은 영국 신사의 외양에 걸맞지 않게 순진하고 우스꽝스러운 행동을 하는 인물들을 통해 귀족계급의 허식을 풍자하는데요, 특히 젊고 부유한 신사 버티 우스터와 그의 집사 지브스는 '돈키호테와 산초에 버금가는 콤비'라는 명성을 얻었습니다.앤드류 로이드 웨버는 작사가 팀 라이스와 결별하고 작가 앨런 애크번과 함께 우드하우스의 소설을 바탕으로 1975년 뮤지컬 'Jeeves'를 발표했지만, 불과 30여 회 공연하고 막을 내리는 실패를 겪었습니다. 하지만 이 작품에 애정이 컸던 앤드류 로이드 웨버는 20여 년 만에 리메이크해 'By Jeeves'로 다시 발표하는데요, 2001년에 촬영된 이 공연 실황을 공개하는 겁니다. 영국식 유머에 앤드류 로이드 웨버의 음악이 더해진 희극 뮤지컬. 과연 어떤 작품일지 저도 궁금하네요. [▶트레일러 보기] 로열 콘세르트허바우 오케스트라가 17일까지 '말러 페스티벌 온라인'을 진행합니다. 한국 시각으로 매일 새벽 3시 반에 말러 교향곡 연주 실황을 한 편씩 공개하는데, 첫날인 토요일은 지난해 타계한 거장 마리스 얀손스가 지휘하는 말러 교향곡 1번입니다.메트로폴리탄 오페라 하우스는 관객 투표로 선정한 '다시 보고 싶은 오페라'로 1977년 루치아노 파바로티와 레나타 스코토가 출연한 오페라 '라보엠' 공연 실황을 상영합니다. 불세출의 테너 파바로티의 생전 모습을 볼 수 있습니다.PART 1 [▶네이버TV] [유플러스TV]배장은 리버레이션 아말가메이션, 게스트 이진아·고상지 (~5/10 오전 8시)김보람 안무 '철저하게 처절하게', 음악 '볼레로' (~5/10 오후 6시)오페라 '마술피리' (~5/10)연극 '손 없는 색시' (~5/10 밤 10시)PART 2연극 'The Two Noble Kinsmen' (~5/17)발레 '피아프' (~5/11 오전 7시)로열 발레단, 아서 피타 안무 '변신 Metamorphosis' (~5/17)브리튼 오페라 '글로리아나' (~5/24)크리스토퍼 휠든 안무 '겨울 이야기' (~6/1)한스 반 마넨 'Part I' (~5/9)발레 'Illusions-like Swan Lake' (~5/9 밤 11시 반)영국 국립극장의 NT라이브, 대니 보일 연출, 베네딕트 컴버배치 주연으로 화제가 된 '프랑켄슈타인' 후속작은 셰익스피어의 '안토니와 클레오파트라'입니다. 명배우 랄프 파인즈와 소피 오코네도가 각각 안토니와 클레오파트라 역을 맡아 공연 당시 격찬받았던 화제작입니다. 현대인의 복장을 입고 있는 공연 사진을 보니, 어떻게 연출됐을지 궁금하네요. 공개되기 전부터 기대된다는 유튜브 댓글이 많았어요.토요일부터 공개되는 영국 로열 오페라하우스의 오페라 '라 트라비아타' 역시 관심이 갑니다. 소프라노 르네 플레밍이 비올레타, 테너 조셉 칼레야가 알프레도, 바리톤 토마스 햄슨이 알프레도의 아버지 제르몽을 노래합니다. 베르디의 '라 트라비아타'는 '축배의 노래' '아 그이였던가' '언제나 자유롭게' '프로방스 네 고향으로' 등 주옥같은 아리아로 가득합니다. [▶트레일러 보기] 로열 오페라하우스의 다른 공연 실황 역시 좋습니다. 전에도 말씀드렸지만, 발레 '겨울 이야기'나 '변신' 모두 볼만하니 내려가기 전에 챙겨 보시면 좋겠습니다.PART 1김보람 안무 '철저하게 처절하게', 음악 '볼레로' (오후 6시~5/10 오후 6시)오페라 '마술피리' (~5/10)연극 '손 없는 색시' (~5/10 밤 10시)PART 2뮤지컬 'By Jeeves' (~5/11 새벽 3시)연극 '안토니와 클레오파트라' (~5/15)연극 'The Two Noble Kinsmen' (~5/17)발레 '피아프' (~5/11 오전 7시)베르디 오페라 '라 트라비아타', 르네 플레밍 & 조셉 칼레야 (~6/9)로열 발레단, 아서 피타 안무 '변신 Metamorphosis' (~5/17)브리튼 오페라 '글로리아나' (~5/24)크리스토퍼 휠든 안무 '겨울 이야기' (~6/2)한스 반 마넨 'Part I' (~5/9)알렉세이 라트만스키 'Concerto DSCH' (~5/12 오전 9시)발레 '베토벤 프로젝트' (~5/11 밤 11시 반)PART 3수·금 저녁 8시 과거 공연실황 업로드 후 계속 공개매주 금요일 저녁 7시 무관중 기획공연 업로드 후 계속 공개수시로 음악가 라이브와 실시간 채팅, 이후 계속 공개수시로 음악가 라이브와 실시간 채팅, 이후 계속 공개수시로 아티스트 홈 라이브 스트리밍, 이후 계속 공개과거 공연실황 스트리밍 후 일정시간 공개매주 월·수·금 밤 11시 과거 공연실황 스트리밍 후 일정시간 공개월·토 새벽 3시 반 과거 공연실황 스트리밍, 24시간 공개매주 토요일 새벽 5시 과거 공연실황 하이라이트 영상 공개, 이전 영상 볼 수 있음매주 수·토 오전 9시 과거 공연실황 스트리밍, 72시간 공개매주 1회 과거 공연실황 스트리밍, 1주일 공개