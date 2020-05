폼페이오, 우한연구소 유래설 "확실성 없지만 상당한 증거 있어"

마이크 폼페이오 미국 국무장관은 6일(현지시간) 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)의 우한 바이러스연구소 유래설과 관련, "우리는 확실성을 갖고 있지는 않다. 그리고 코로나바이러스가 우한 연구실에서 왔다는 상당한 증거가 있다"고 말했다.



폼페이오 장관은 이날 국무부 청사에서 한 언론 브리핑에서 "두 가지(확실성을 갖고 있지 않다는 것과 상당한 증거가 있다는 것) 모두 사실"이라며 이같이 밝혔다고 로이터통신 등 외신들이 보도했다.



미·중이 신종 코로나19 책임론을 놓고 전면전을 벌이며 주요 2개국(G2) 간 제2의 무역전쟁 재발 우려가 고조되는 가운데 우한 연구소 유래설을 굽히지 않으며 중국 책임론을 또다시 전면에 제기한 것이다.



다만 '확실성이 없다'고 전제하는 등 "거대한 증거가 있다"는 지난 3일 발언에 비해서는 수위를 다소 조절한 것이라는 분석도 나온다.



폼페이오 장관의 이날 발언은 "그는 아무런 증거도 갖고 있지 않기 때문에 증거를 제시할 수 없다"는 화춘잉(華春瑩) 중국 외교부 대변인의 공개 반박 이후 나온 것이다.



마크 밀리 미 합참의장도 전날 중국의 우한연구소 유래설과 관련, "우한의 바이러스 연구소에서 나왔나? 시장에서 발생했나? 아니면 다른 곳에서? 그에 대한 답변은 우리는 모른다는 것"이라고 언급하는 등 미 행정부 고위 당국자 간에 엇박자가 연출된 바 있다.



폼페이오 장관은 이날 브리핑에서 미 정보 당국은 코로나19가 어디에서 시작했는지에 대해 여전히 정확하게 파악하는 중이라고 말했다.



폼페이오 장관은 특히 밀리 합참의장의 전날 발언에 대한 기자 질문에 "코로나바이러스의 발원에 대한 미 행정부 당국자들로부터 나오는 모든 발언은 전적으로 일관된다"라면서 발끈하기도 했다.



AFP통신은 "폼페이오 장관은 코로나19 팬데믹(세계적 대유행)이 중국 연구실에서 발원했다는 논쟁적 주장을 재개했으나 확실성이 없다는 것을 인정했다"고 보도했다.



폼페이오 장관은 이날 브리핑에서 중국이 코로나19와 관련, 보다 투명했더라면 전세계 수십만명의 죽음을 막을 수 있었을 것이라며 국제적 경제 문제도 피할 수 있을 것이라고 비판했다.



이어 "그들은 선택지를 갖고 있었다. 그러나 대신 우한 발병을 은폐했다"며 "중국은 여전히 우리가 사람들을 안전하게 하기 위해 필요한 정보 공유를 거부하고 있다"고 덧붙였다.



그러면서 중국이 여전히 접근을 거부하고 있고 불투명하다면서 "우리는 단지 그들이 투명하고 개방되길 요구한다"고 강조했다.



폼페이오 장관은 또한 다른 나라들도 중국 공산당과 거래를 하는 것의 위험을 인지하기 시작했다고 말했다.



그러면서 공산 정권과 진정한 윈윈은 없다고 밝혔다고 로이터통신이 전했다.



폼페이오 장관은 유엔 산하 세계보건기구(WHO)가 이번달 세계보건총회(WHA)에 대만을 초청할 것을 요구했다고 로이터통신이 보도했다.



그는 또한 WHO가 여전히 중국의 코로나19 대응에 대한 조사를 요구할 필요가 있다고 말했다.



대만은 '하나의 중국' 원칙에 따라 회원국이 아니라 옵서버로 WHO 총회에 참가해오다가 2016년부터는 중국의 반대로 인해 이마저도 어려워졌다.



대만은 WHO 재참여를 모색하고 있지만, 중국은 이에 강력하게 반발하고 있다.



'중국 편들기' 논란을 빚어온 WHO가 "194개 회원국이 결정할 문제"라는 어정쩡한 입장을 보이는 가운데 미국은 대만의 WHO 재참여를 지지해왔다.



폼페이오 장관은 지난 4일 유럽연합(EU) 행정부 격인 집행위원회, 프랑스, 독일, 이탈리아, 영국, 노르웨이와 주요 20개국(G20) 의장국인 사우디아라비아, 캐나다, 일본이 코로나19 백신, 치료제, 진단법 개발을 지원하기 위해 공동 주최한 모금 행사에서 중국에 투명성을 촉구하지 않은 데 대해 유감이라고 밝혔다.



미국은 이 행사에 불참했다.



폼페이오 장관은 다만 브리핑에서 미국은 코로나19와 관련, 중국에 기술적 지원을 제공하는 데 대해 기쁘다고 말했다.



한편 이날 질의응답 과정에서는 폼페이오 장관 부친의 최근 별세 소식이 거론되기도 했다.



한 기자가 질문에 들어가기에 앞서 애도를 표하자 폼페이오 장관은 "감사하다"고 말했다.



폼페이오 장관은 전날 트위터 개인계정에 지난달 30일 부친 웨인 폼페이오가 별세했다고 전하며 "자랑스러운 이탈리아계 미국인인 그는 한국전 해군 참전용사였다"고 언급한 바 있다.



육군사관학교(웨스트포인트) 출신인 폼페이오 장관은 지난해 3월 한 지역방송 인터뷰에서 군인의 길을 걷기로 결심하게 된 배경에 대한 질문에 "나의 부친은 한국전에 참전했었다"고 소개했었다.



