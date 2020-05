[취재파일] 방콕에 지친 당신을 위해(23)…가족이 함께 안방 1열 공연

안녕하세요. SBS 공연 담당 기자 김수현입니다.연휴 잘 보내셨나요? 연휴 동안 볼만한 공연이 많았는데 저는 영국 국립극장의 연극 '프랑켄슈타인' 두 버전을 다 봤습니다. '셜록' '닥터 스트레인지'로 유명한 배우 베네딕트 컴버배치의 연기에 소름이 돋을 정도였는데요, 공개 기간이 1주일이니 아직 못 보신 분들 지금도 영국 국립극장 유튜브에서 볼 수 있습니다. 대사 영어자막이 제공됩니다.내일은 어린이날이라 오늘과 내일 이틀간 온라인 공연을 모았습니다. 가족이 함께 볼 만한 공연들도 많습니다. 국내 단체로는 국립오페라단이 모차르트의 오페라 '마술피리'를 월요일부터 1주일 동안 공개하고, 국립발레단이 발레 '호두까기 인형'을 화요일 오전에 상영합니다.빈 국립발레단이 2016년도 공연 실황으로 상영하는 '돈키호테'는 부담 없이 볼만한 희극 발레입니다. 루돌프 누레예프가 개정 안무한 버전이죠. 제목은 '돈키호테'이지만 돈키호테는 조역에 그치고, 주된 내용은 '이발사 바질과 선술집 딸 키트리의 결혼 작전'입니다. 유쾌하고 흥겨운 음악에 투우사와 스페인 무희의 춤, 스페인 민속춤 등 스페인의 향기가 물씬합니다. [▶트레일러 보기] 태양의 서커스가 매주 토요일에 태양의 서커스 히트 공연 하이라이트로 구성한 60분 스페셜 영상을 공개하고 있는데요, 지금 [▶'태양의 서커스' 유튜브 채널] 에 가시면 이전 영상들까지 함께 보실 수 있습니다. 가장 최근에 올라온 6번째 스페셜 영상 'One Night for One Drop'은 벌써 100만 뷰 이상을 기록했고 댓글 반응도 폭발적이네요. 음악과 춤, 조명과 무대, 모두 절묘하게 어우러진 '예술적 서커스'의 진수를 집에서 즐길 수 있습니다.볼쇼이 발레단의 'The Bright Stream'은 쇼스타코비치의 발레 음악에 안무한 2막의 희극 발레입니다. 쇼스타코비치의 발레 음악 세 편 중 마지막 작품입니다. 소비에트 집단 농장을 배경으로, 1920년대 키로프(오늘날의 마린스키 발레단) 예술감독을 지낸 페도르 로푸코프가 안무한 발레인데요, 이른바 '사회주의적 사실주의'에 입각해 집단 농장의 농부들을 주인공으로 내세우되, 고전 발레의 테크닉에 러시아 민속춤, 화려한 군무를 더한 야심작이었습니다.쇼스타코비치와 로푸코프는 '이해하기 쉬우면서도 예술성 높은 발레'를 지향했습니다. 이 발레가 1935년 레닌그라드(상트페테르부르크)에서 초연됐을 때는 표가 매진됐을 뿐 아니라 전문가들에게도 '소비에트 발레의 지평을 넓혔다'는 호평을 받았습니다. 그런데 모스크바에서 공연되면서 분위기가 완전히 바뀌었지요. 쇼스타코비치의 오페라 '므첸스크의 레이디 맥베스'가 스탈린의 심기를 단단히 건드렸기 때문입니다. 1936년 공산당 기관지 프라우다 지는 이 공연에 악평을 퍼부었습니다. 집단 농장을 배경으로 한 '코미디'는 농부들을 조롱한 것으로 평가받았고, 이 작품은 부르주아의 습성을 버리지 못하고 노동자를 모욕한 반동적인 발레로 낙인찍혔습니다.발레 공연은 금지되고, 창작진은 모두 수난을 당하게 됩니다. 대본을 쓴 작가 아드리안 피오트로프스키는 악명 높은 강제수용소로 끌려가 영영 돌아오지 못했습니다. 안무가 로푸코프는 볼쇼이 발레단 감독에 내정돼 있었지만, 취임이 무산됐을 뿐 아니라, 수용소로 끌려갔다가 겨우 돌아올 수 있었습니다. 로푸코프와 친남매지간인 발레리나 리디아가 영국의 저명한 경제학자 케인즈의 부인이었던 덕을 봤다는 얘기가 전해집니다. 저명한 안무가였던 그는 그러나 이후 변변한 활동을 하지 못했습니다. 쇼스타코비치는 이 작품 이후 발레 음악을 전혀 쓰지 못했고요.이 '비운의 발레'는 오랫동안 묻혀 있다가, 2003년 러시아 볼쇼이 발레단 예술감독이었던 알렉세이 라트만스키에 의해 다시 빛을 보게 됩니다. 라트만스키는 1995년 로제스트벤스키가 스톡홀름에서 녹음한 연주로 쇼스타코비치의 이 음악을 처음 접하고 매료돼, 이 작품을 다시 무대에 올리겠다고 결심했습니다. 이 작품은 오리지널 안무에 대한 기록이 남아있지 않아, 라트만스키가 직접 안무를 맡아 볼쇼이 발레단의 레퍼토리로 새롭게 탄생시켰습니다.생소한 작품이라 찾아보니 흥미진진한 이야기가 많더라고요. 쇼스타코비치에서 시작해, 발레광이었다는 경제학자 케인즈 이야기까지 찾아보게 되었습니다. 쇼스타코비치의 발레 음악, 좋더라고요. 예고 영상 보니 재미있을 것 같아요. 집단 농장을 배경으로 한 코미디 발레라니, 궁금합니다. [▶트레일러 보기] 즐거운 월요일과 어린이날 보내시기 바랍니다. 또 뵙겠습니다.*아래 온라인 공연 리스트, 영상 링크 정리했습니다. 당일 처음 공개되는 공연은 굵은 글자로 표시합니다. 시각은 한국 기준입니다. 파트1은 국내 공연, 파트2는 해외 공연, 파트3은 정기적으로 새로운 공연 영상을 업로드하는 국내외 기관들 목록입니다. 제가 모든 온라인 공연을 다 소개할 수는 없으니 혹시 빠진 게 있더라도 양해 부탁드립니다.<5월 4일(월)>PART 1양방언과 국립국악관현악단 'into the Light' (~5/8 오후 3시)연극 '손 없는 색시' (~5/10 밤 10시)PART 2연극 '프랑켄슈타인' : 베네딕트 컴버배치가 창조물 역 (~5/8 새벽 3시)조니 리 밀러가 창조물 역 (~5/9 새벽 3시)모차르트 오페라 '코지 판 투테' (~5/10)로열 발레단, 아서 피타 안무 '변신 Metamorphosis' (~5/17)브리튼 오페라 글로리아나 (~5/24)크리스토퍼 휠든 안무 '겨울 이야기' (~6/2)회원가입 후 무료관람한스 반 마넨 'Part I' ( ~5/9)조지 발란신 'Bello Della Regina & 크리스토퍼 휠든 'After the Rain' (~5/5 오전 9시)'베니스의 죽음' (~5/4 밤 11시반)<5월 5일 (화)>PART 1양방언과 국립국악관현악단 'into the Light' (~5/8 오후 3시)오페라 '마술피리' (~5/10)연극 '손 없는 색시' (~5/10 밤 10시)PART 2연극 '프랑켄슈타인' : 베네딕트 컴버배치가 피조물 역 (~5/8 새벽 3시)조니 리 밀러가 피조물 역 (~5/9 새벽 3시)모차르트 오페라 '코지 판 투테' (~5/10)로열 발레단, 아서 피타 안무 '변신 Metamorphosis' (~5/17)브리튼 오페라 글로리아나 (~5/24)크리스토퍼 휠든 안무 '겨울 이야기' (~6/2)회원가입 후 무료관람PART 3수·금 저녁 8시 과거 공연실황 업로드 후 계속 공개매주 금요일 저녁7시 무관중 기획공연 업로드 후 계속 공개수시로 음악가 라이브와 실시간 채팅. 스트리밍 이후 계속 공개수시로 음악가 라이브와 실시간 채팅. 스트리밍 이후 계속 공개수시로 아티스트 홈 라이브 스트리밍. 스트리밍 이후 계속 공개과거 공연실황 스트리밍 후 일정시간 공개매주 월·수·금 밤 11시 과거 공연실황 스트리밍 후 일정시간 공개월토 새벽 3시반 과거 공연실황 스트리밍. 24시간 공개매주 수·토 오전 9시 과거 공연실황 스트리밍. 72시간 공개매주 1회 과거 공연실황 스트리밍. 1주일 공개