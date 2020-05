[취재파일] 방콕에 지친 당신을 위해(22)…안방에서 베네딕트 컴버배치 '프랑켄슈타인'

* 아래 온라인 공연 리스트, 영상 링크 정리했습니다. 당일 처음 공개되는 공연은 굵은 글자로 표시합니다. 시각은 한국 기준입니다. 파트1은 국내 공연, 파트 2는 해외 공연, 파트 3는 정기적으로 새로운 공연 영상을 업로드하는 국내외 기관들 목록입니다. 제가 모든 온라인 공연을 다 소개할 수는 없으니 혹시 빠진 게 있더라도 양해 부탁드립니다.

안녕하세요. SBS 공연 담당 기자 김수현입니다.5월이 시작됐습니다. 5월은 어린이날이 있어서 어릴 때부터 좋아했어요. 지금은 어린이가 아니지만, 아직 저에게 5월은 뭔가 기대되고 설레는 달입니다. 봄빛이 짙어지면서 녹음의 여름을 예비하는 느낌이랄까요. 행복한 5월 맞이하시기 바랍니다.주말이라 금, 토, 일 사흘 치 온라인 공연 소개해 드립니다. 이번 주말에도 놓치기 싫은 공연들이 많은데요, 먼저 가정의 달 5월을 맞아 온 가족이 함께 볼만한 상영작들부터 소개합니다.국립극장 온라인 상영회는 양방언과 국립국악관현악단 공연실황을, 남산예술센터 NFlix는 '손 없는 색시(경민선 작, 조현산 연출)' 공연실황을 상영합니다. '손 없는 색시'는 인형극이에요. 인형극은 어린이만 보는 것이라는 인식을 깨는 작품이죠. 계모의 모함으로 손이 잘린 채 쫓겨난 여자가 고난을 겪은 끝에 손이 재생하고 다시 행복해진다는 이야기, '손 없는 색시' 설화는 한국뿐 아니라 전 세계에 퍼져 있다고 하는데요, 민담에서 모티브를 얻은 '손 없는 색시'는 성찰과 아픔, 회복과 믿음을 꿈꾸는 새로운 이야기를 인형극으로 풀어냅니다. 아름답고 시적인 공연이라는 평을 받았습니다. 관람연령 만 7세 이상. [▶트레일러 보기] 국립발레단이 인기 가족 레퍼토리 '호두까기 인형'을 일요일에 상영합니다. '호두까기 인형'. 크리스마스 선물로 호두까기 인형을 받은 소녀, 그리고 왕자로 변한 호두까기 인형이 펼치는 꿈과 환상의 이야기입니다. 크리스마스 즈음해 매년 공연되는 작품인데, 봄에 보는 호두까기 인형도 색다른 재미를 선사할 것 같습니다. 아름다운 차이코프스키 음악, 환상의 세계를 구현하는 무대, 동심이 묻어나는 이야기가 어우러집니다. 안무는 러시아 발레 명문 볼쇼이 발레단 버전입니다.토요일(2일)까지 볼 수 있는 네덜란드 국립발레단의 '코펠리아'도 온 가족이 함께 즐겁게 볼 수 있는 공연입니다. 처음 공개됐을 때에도 소개해 드린 바 있는데요, 사람과 똑같이 생긴 인형 코펠리아를 둘러싸고 벌어지는 소동을 유쾌한 희극 발레로 만들었습니다.빈 국립오페라단은 일요일, 어린이를 위한 바그너의 '반지'를 선보입니다. 바그너 오페라 '니벨룽의 반지'는 마치 '반지의 제왕'처럼, 절대 반지를 둘러싸고 펼쳐지는 이야기인데요, 4부작을 통틀어 '링 사이클'로 불리는 대작입니다. 이걸 어린이를 위한 오페라로 만들었다니, 어떻게 했을까 궁금했는데, [▶트레일러 영상] 을 보니 무대와 의상이 아기자기하고, 객석 어린이들의 함성이 함께 들립니다. 원작이 신화를 바탕으로 한 것이라 괴물이나 영웅이 많이 등장하는데, 이를 어린이들을 위한 이야기로 각색했나 봐요. 리뷰 기사를 찾아보니, 원작의 길고 긴 이야기를 축약하고 수정해 해피엔딩으로 구성한 이 작품에 어린이들의 반응이 굉장히 좋았다고 합니다.앤드류 로이드 웨버의 'Shows must go on' 시리즈, 이번 주에는 '앤드류 로이드 웨버의 로열 앨버트홀 셀레브레이션' 공연 실황이 공개되는데요, 역시 세대 상관없이 즐길 수 있는 뮤지컬 갈라 공연입니다. 앤드류 로이드 웨버의 50세 생일날 로열 앨버트홀에서 열린 축하 공연인데요, 캣츠, 오페라의 유령, 지저스 크라이스트 슈퍼스타, 선셋대로, 에비타 등 앤드류 로이드 웨버가 작곡한 뮤지컬 유명 넘버들을 선사합니다. 일레인 페이지, 마이클 볼, 글렌 클로즈, 안토니오 반데라스, 사라 브라이트만 등 스타들이 총출동하는 화려한 무대입니다.원래는 맨 앞에 소개하려 했는데, 가족 공연부터 소개하느라 이제 나옵니다. 영국 국립극단의 '프랑켄슈타인'! 이번 주말의 강력 추천작입니다. '프랑켄슈타인' 박사와 그의 피조물이 펼치는 이야기. '인간'의 조건은 무엇인지 묻는 연극. 대니 보일 연출로 2011년 초연된 화제작인데요, 두 버전이 있습니다. 베네딕트 컴버배치와 조니 리 밀러가 프랑켄슈타인과 피조물을 번갈아 연기합니다. 베네딕트 컴버배치가 피조물, 조니 리 밀러가 프랑켄슈타인을 연기하는 버전이 토요일부터 공개되고, 조니 리 밀러가 피조물, 베네딕트 컴버배치가 프랑켄슈타인을 연기하는 버전이 일요일부터 공개됩니다. 저는 몇 년 전 한국 국립극장에서 NTLive 유료 상영할 때 봤는데, 꼭 다시 볼 생각입니다. [▶한국 상영 당시 트레일러 보기] 금요일엔 러시아 마린스키 발레단의 '지젤', 그리고 토요일엔 유명 안무가 크리스토퍼 휠든 작품을 로열오페라하우스와 뉴욕시티발레단이 나란히 상영하는 것도 눈에 띕니다. 로열오페라하우스는 셰익스피어 희곡을 원작으로 만든 장편 발레 '겨울 이야기'를, 뉴욕시티발레단은 비교적 짧은 소품 'After the Rain'을 선보입니다. 함부르크 발레단은 존 노이마이어의 '베토벤 프로젝트'에 이어 '베니스의 죽음'을 다시 한번 상영합니다. 메트로폴리탄 오페라가 선보이는 니코 멀리 작곡 오페라 '마니'에도 관심이 가네요. 히치콕 감독의 스릴러 영화로도 유명한 이야기죠.아, 보고 싶은 공연이 너무 많습니다. 상차림이 풍성하니, 고르는 즐거움이 있네요. 재미있는 공연과 함께, 즐거운 주말과 휴일 보내시기 바랍니다!<5월 1일(금)>PART 1국립무용단 '항연'(~5/1 오후3시)오페라 보리스 고두노프(~5/3)남산예술센터 NFLIX 상영회 : [▶유튜브] PART 2연극 '로미오와 줄리엣' (~5/3)헨델 오페라 '아시스와 갈라테아(~5/3)모차르트 오페라 '코지 판 투테'(~5/10)로열 발레단, 아서 피타 안무 '변신 Metamorphosis'(~5/17)브리튼 오페라 글로리아나(~5/24)*회원가입 후 무료관람. 스트리밍 개시부터 24시간 공개발레 '코펠리아' (~5/2)발레 '정원' (~5/1)조지 발란신 발레 '아폴로' (~5/2 오전9시)발레 '베토벤 프로젝트' (~5/2 밤 11시반)<5월 2일 (토)>PART 1양방언과 국립국악관현악단 'into the Light'(~5/8 오후 3시)오페라 보리스 고두노프(~5/3)남산예술센터 NFLIX 상영회 : [▶유튜브] 연극 '손 없는 색시' (~5/10 밤 10시)PART 2연극 '로미오와 줄리엣' (~5/3)마스네 오페라 '신데렐라' (~5/3 오전 6시)영국 로열 오페라하우스 OurHouseToYourHouse : ​[▶유튜브] 헨델 오페라 '아시스와 갈라테아(~5/3)모차르트 오페라 '코지 판 투테'(~5/10)로열 발레단, 아서 피타 안무 '변신 Metamorphosis'(~5/17)브리튼 오페라 글로리아나(~5/24)*회원가입 후 무료관람. 스트리밍 개시부터 24시간 공개발레 '코펠리아' ( ~5/2)발레 '베토벤 프로젝트' (~밤 11시반)<5월 3일(일)>PART 1양방언과 국립국악관현악단 Into the Light'(~5/8 오후 3시)오페라 보리스 고두노프(~5/3)남산예술센터 NFLIX 상영회 : [▶유튜브] 연극 '손 없는 색시' (~5/10 밤 10시)PART 2연극 '프랑켄슈타인' : 베네딕트 컴버배치가 창조물 역 (~5/8 새벽 3시)조니 리 밀러가 창조물 역 (~5/9 새벽 3시)앤드류 로이드 웨버의 로열 앨버트 홀 셀레브레이션 (~5/4 새벽 3시)연극 '로미오와 줄리엣' (~5/3)헨델 오페라 '아시스와 갈라테아(~5/3)모차르트 오페라 '코지 판 투테'(~5/10)로열 발레단, 아서 피타 안무 '변신 Metamorphosis'(~5/17)브리튼 오페라 글로리아나(~5/24)*회원가입 후 무료관람. 스트리밍 개시부터 24시간 공개조지 발란신 'Bello Della Regina & 크리스토퍼 휠든 'After the Rain' (~5/5 오전 9시)발레 '베니스의 죽음' (~5/4 밤 11시반)PART 3수금 저녁 8시 과거 공연실황 업로드 후 계속 공개매주 금요일 저녁7시 무관중 기획공연 업로드 후 계속 공개수시로 음악가 라이브와 실시간 채팅. 스트리밍 이후 계속 공개.수시로 음악가 라이브와 실시간 채팅. 스트리밍 이후 계속 공개.수시로 아티스트 홈 라이브 스트리밍. 스트리밍 이후 계속 공개.과거 공연실황 스트리밍 후 일정시간 공개*회원가입 후 30일간 디지털 공연 아카이브 무료관람매주 월수금 밤 11시 과거 공연실황 스트리밍 후 일정시간 공개월토 새벽 3시반 과거 공연실황 스트리밍. 24시간 공개매주 토요일 새벽 5시 과거 공연실황 하이라이트 영상 공개. 이전 영상 볼 수 있음.매주 수토 오전 9시 과거 공연실황 스트리밍. 72시간 공개매주 1회 과거 공연실황 스트리밍. 1주일 공개.