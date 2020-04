[스브스타] 저스틴 비버·퀸·블랙핑크…코로나19 '로고 마스크'로 마음 모았다

세계적인 아티스트들이 코로나19 극복을 위한 프로젝트에 한 마음으로 동참했습니다.현지 시간으로 지난 24일 ABC 등 외신들은 유니버설 뮤직 산하 브랜드인 브라바도가 코로나19 기금 마련을 위해 아티스트들의 로고가 그려진 면 마스크를 제작했다고 보도했습니다.브라바도는 새 프로젝트인 '위브 갓 유 커버드(We've Got You Covered)'의 홈페이지를 개설해 '로고 마스크' 판매를 시작했습니다. 현재 홈페이지에는 저스틴 비버, 롤링스톤스, 아리아나 그란데, 빌리 아일리시 등 톱스타들의 로고가 인쇄된 마스크 21종이 올라와 있습니다.특히 영화 '보헤미안 랩소디'로 또 한 번 세계인의 사랑을 받게 된 퀸과 한국 가수로는 유일하게 이름을 올린 블랙핑크의 로고 마스크도 제작돼 눈길을 끌었습니다.이 프로젝트는 기부금 마련을 위해 기꺼이 로고 사용을 허락해준 아티스트들의 배려로 빛을 발할 수 있었습니다. 브라바도 측은 마스크 수익 전액을 코로나19로 생계에 타격을 입은 이들에게 기부하겠다고 밝혔습니다.음악 예술인들을 위한 자선 단체 '그래미 뮤직케어스'가 주된 기부처로 알려졌고, 코로나19 최전방에서 일하고 있는 의료진과 무료 급식소, 노숙인 보호소 직원들에게도 5만여 장의 마스크가 전달될 예정입니다.브라바도의 맷 블라직 대표는 "이 어려운 시기에 도움이 필요한 이들을 위해서 프로젝트에 동참해 준 아티스트들에게 감사드린다"고 전했습니다.(사진= 'We've Got You Covered' 홈페이지 캡처, 'justinbieber' 인스타그램, 'blackpinkofficial' 인스타그램)(SBS 스브스타)