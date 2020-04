[취재파일] 방콕에 지친 당신을 위해(19)…4월 27일 안방 1열 공연 총정리

안녕하세요. SBS 공연 담당 기자 김수현입니다.주말과 휴일, 잘 보내셨나요? 저는 함부르크 발레의 '카멜리아 레이디'를 오랜만에 다시 봤는데요, 1987년에 찍은 영상이라 아주 선명하지는 않았지만, 그래도 좋더라고요. 주역들의 춤과 연기도 좋았지만, 쇼팽의 피아노 음악이 제3의 주인공 같다는 생각을 했습니다. 여러분은 안방1열에서 어떤 공연을 보셨는지 궁금하네요.오늘도 새로 공개되는 공연 실황이나 온라인 중계가 많습니다. 국립오페라가 이번 주 집콕 오페라 상영작으로 무소륵스키의 오페라 '보리스 고두노프'를 내놨습니다. 보리스 고두노프는 러시아에서 황권 찬탈의 야심을 품었다가 몰락한 실존 인물이죠. 알렉산드르 푸시킨이 쓴 동명의 희곡이 원작입니다. 마치 셰익스피어의 멕베스를 연상시키는 이야기라고 해서 '러시아의 멕베스'라고도 불리는데요, 2016년 공연 당시, 거대한 시계와 종, 연기를 뿜어내는 향로 등 시각적 쾌감을 제공하는 무대로 좋은 평가를 받았습니다. 한국에서 자주 공연되지 않는 작품이라 관심이 가네요.남산예술센터 NFlix에서는 연극 '파란 나라' 공연 실황을 상영합니다. '파란 나라'는 극중의 한 고등학교 교실에서 벌어지는 실험을 통해 전체주의의 맹신과 광기를 보여줍니다. '파란 나라를 보았니 꿈과 사랑이 가득한~'으로 시작되는 노래 '파란 나라'에서 제목을 따왔지만, 분위기는 노래와 전혀 다릅니다. 극단 '신세계'는 이 연극을 위해 실제 고등학생들과 워크숍을 진행하고 공연에 참여시키기도 했는데요, 당시 강렬한 메시지와 표현으로 화제가 되었던 작품입니다.세종문화회관 '힘콘'은 '팬텀싱어' 초대 우승팀인 남성 4중창단 '포르테 디 콰트로'의 콘서트 실황을 중계합니다. 감미로운 목소리와 화음으로 팬들이 많은 팀이죠.네덜란드 국립발레단도 공연 실황 스트리밍을 하고 있어서 소개합니다. 발레 '코펠리아'가 상영작입니다. '코펠리아'는 괴짜 과학자 코펠리우스가 만든 인형 이름입니다. 너무 실감나게 만들어서 창가에 앉은 코펠리아를 보고, 마을 사람들은 살아있는 사람으로 여기죠. 심지어 프란츠는 코펠리아를 처음 보자마자 사랑에 빠지고, 프란츠의 약혼녀는 이를 질투합니다. 유쾌한 희극 발레인 '코펠리아'는 어린이들과 함께 봐도 좋습니다. 발레단에서는 '축제 분위기의 가족 발레'라고 소개하고 있더라고요. [▶트레일러 보기] 그럼 이번 주도 즐겁게 시작하시기 바랍니다. 또 뵙겠습니다.<4월 27일 (월)>PART 1국립무용단 '항연'(오후 3시~5/1 오후3시)오페라 보리스 고두노프(~5/3)남산예술센터 NFLIX 상영회 : [▶스팍TV 유튜브] 연극 '파란 나라' (~4/30 밤 10시)포르테 디 콰트로 Only for You (저녁 7시반 생중계)PART 2연극 '십이야'(~4/30)연극 '로미오와 줄리엣' (~5/3)로시니 오페라 '체네렌톨라'(오전 8시반부터 23시간)헨델 오페라 '아시스와 갈라테아(~5/3)모차르트 오페라 '코지 판 투테'(~5/10)로열 발레단, 아서 피타 안무 '변신 Metamorphosis'(~5/17)브리튼 오페라 글로리아나(~5/24)오페라 '헨젤과 그레텔' (오전 9시부터 24시간)*회원가입 후 무료관람. 스트리밍 개시부터 24시간 공개프로코피에프 마라톤 온라인-교향곡 3&4번, 피아노협주곡 2번. 지휘 발레리 게르기예프, 피아노 데니스 마추예프 (새벽 1시부터 24시간)발레 '코펠리아' ( ~5/2)PART 3수금 저녁 8시 업로드 후 계속 공개금요일 저녁7시 업로드 후 계속 공개수시로 음악가 라이브와 실시간 채팅. 스트리밍 이후 계속 공개.수시로 음악가 라이브와 실시간 채팅. 스트리밍 이후 계속 공개.스트리밍 후 일정시간 공개*회원가입 후 30일간 디지털 공연 아카이브 무료관람월수금 밤 11시 공연실황 스트리밍 후 일정시간 공개월토 새벽 3시반 공연실황 스트리밍. 24시간 공개.토요일 새벽 5시 새 공연 영상 공개. 이전 영상 볼 수 있음.매주 2회 새 공연실황 스트리밍. 72시간 공개매주 1회 새 공연실황 스트리밍. 1주일 공개.