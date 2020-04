이시강, 대만 신문 톱기사 장식...코로나19도 못막은 한류 '우뚝'

대만 드라마 '2020 Because Of You' 주인공 배우 이시강이 대만과 일본 등지에서 신(新) 한류바람을 타고 승승장구하고 있다.최근 대만 신문들은 드라마 '2020 Because Of You'의 풀버전 공개 소식을 앞다퉈 보도하면서 이시강 등의 사진을 넣어 보도했다.현지 언론매체들은 "전 세계가 코로나19 바이러스로 인해 예정됐던 팬미팅들연기돼 팬들의 문의가 속출하고 있다."고 전하면서 "드라마 제작사가 배우들의 화보집을 먼저 공개하기로 했으며, 배우 이시강은 팬미팅이 연기돼 팬들을 만날 수가 없는 상황이라서 유튜브에서 일상을 공유하고 있다."고 전했다.대만 드라마 '2020 Because Of You'에서 이시강은 카리스마 넘치는 재벌가 맏형 역으로 출연해 큰 인기를 누렸다. 이 드라마는 대만 뿐 아니라 일본에서도 높은 시청률을 기록했으며, 특히 많은 여성팬들을 확보했다. 인기에 힘입어 '2020 Because Of You'는 시즌2 제작도 예견되고 있다.첫 대만 진출에 큰 성공을 거둔 이시강은 대만에서의 인기에 기쁨을 감추지 못했다. 이시강은 SBS funE 취재진과의 전화통화에서 "갑자기 SNS 팔로워가 3배 가까이 늘어나는 등 응원해주시는 분들이 많이 생겨서 얼떨떨 했다."면서 "하루빨리 코로나19가 종식되고 팬분들 만나서 직접 인사드리고 싶다. 더욱 책임감을 갖고 좋은 연기를 보여줄 수 있도록 노력하겠다."고 소감을 밝혔다.드라마 '2020 Because Of You' (제작 달톤엔터테인먼트)는 '베를린영화제와 홍콩영화제 등에서 수차례 수상을 한 대만감독 저우메이링이 맡으며, 이시강을 비롯해 대만배우 장위웨이, 황사걸 등이 출연했다.(SBS funE 강경윤 기자)