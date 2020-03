엑소 수호, 첫 솔로 앨범 '자화상'...아이튠즈 전 세계 50개 지역 1위

엑소 수호의 첫 솔로앨범이 국내외에서 좋은 반응을 얻고 있다.



지난 30일 공개된 수호의 첫 번째 미니앨범 '자화상 (Self-Portrait)'이 아이튠즈 톱 앨범 차트에서 프랑스, 핀란드, 스웨덴, 아랍에미리트, 사우디아라비아, 인도, 아르헨티나, 브라질 등 전 세계 50개 지역 1위를 기록했다고 SM엔터테인먼트가 전했다.



특히 타이틀 곡 '사랑, 하자 (Let's Love)' 역시 지난 30일 오후 6시 공개된 이후 멜론, 벅스, 바이브, 모모플 등 주요 음원 차트 실시간 1위에 오르는 등 성과를 거뒀다.



수호의 첫 번째 미니앨범 '자화상 (Self-Portrait)'은 모던 록 장르의 타이틀 곡 '사랑, 하자 (Let's Love)'를 비롯해 'O2'(오투), 'Made In You'(메이드 인 유), '암막 커튼 (Starry Night)', '자화상 (Self-Portrait)', '너의 차례 (For You Now)' 등 서정적인 분위기의 총 6곡이 수록됐다.







(SBS funE 강경윤 기자)