[커튼콜] 코로나 뚫고 온 '오페라의 유령' 안무가 노지현(+뮤지컬 티켓 이벤트)

오랜만에 코로나19를 뚫고 찾아온 반가운 공연 소식을 전하게 됐습니다.바로 전 세계인의 사랑을 받는 걸작이자 뮤지컬 빅포(Big 4) 작품 중 하나인 《오페라의 유령》입니다.뮤지컬 《오페라의 유령》 월드투어 팀이 7년 만에 내한해 부산에 이어 서울에서 공연을 이어가고 있습니다.이 월드투어 팀에는 유일한 한국인인 안무가 겸 뮤지컬 배우 노지현 씨가 속해있습니다.노지현 씨는 1992년 런던 공연에서 '맥 지리' 역을 시작으로 《오페라의 유령》과 인연을 맺었습니다.그리고 지금은 《오페라의 유령》의 상임 안무가 겸 스윙으로 그 인연을 이어오고 있는데요.뮤지컬 《오페라의 유령》과 오랫동안 함께 한 노지현 씨를 모시고 월드투어 팀에 합류하게 된 과정, 《오페라의 유령》 속 최애 장면과 안무 등 다양한 이야기를 나눠봅니다.오늘 방송에서는 《오페라의 유령》 중 'The Music of the Night'와 'All I Ask of You'를 들을 수 있습니다.오늘의 게스트 노지현 씨가 상임안무와 스윙을 맡은 《오페라의 유령》 뮤지컬에 커튼콜 청취자 여러분을 초대합니다.《오페라의 유령》 월드투어일정: 4월 8일(수) 오후 8시장소: 블루스퀘어 인터파크홀당첨인원: S석 티켓 3명 (1인 2매)* 8세 이상 관람가 (당첨유무/티켓 소지에 상관없이 본인 및 동반이 미취학 아동의 경우 입장불가)* 공연 관람 당일, 공연 시작 1시간 30분 전부터 매표소 이벤트 부스에서 수령 가능* 티켓 수령 시 본인 확인 후 티켓 1인 2매 증정참여방법↓아래 메일 또는 팟빵과 네이버 오디오클립 댓글로 자유롭게 신청해 주세요. 총 세 분(1인 2매)을 선정하여 티켓을 드립니다.메일 : cc@sbs.co.kr팟빵 : http://www.podbbang.com/ch/8888 네이버 오디오클립 : https://audioclip.naver.com/channels/508 팟빵과 네이버 오디오클립 댓글로 이벤트에 참여하시는 분들은 대댓글로 당첨 안내를 공지해드릴 예정이니 당첨 여부를 꼭 확인해주시길 바랍니다. 기한 안에 당첨자 정보를 보내주시지 않으면 당첨이 취소될 수 있음을 알려드립니다.오늘 커튼콜은 SBS 김수현 기자, 박찬민 아나운서, 그리고 안무가 겸 뮤지컬 배우 노지현 씨와 함께합니다.