[Pick] ABC 뉴스가 소개한 '한국 자원봉사자' 영상에 해외 누리꾼들 반응

한국의 자원봉사자들이 코로나19로 자가격리 중인 사람들을 위해 음식 상자를 배달하는 모습이 담긴 유튜브 영상이 해외 누리꾼들의 뜨거운 반응을 얻고 있습니다.지난 14일 미국 ABC 뉴스 유튜브에는 '자가격리된 사람들에게 음식 상자를 배달하는 한국의 자원봉사자들'(Volunteers in South Korea deliver boxes of food to people in self-quarantined people)이라는 제목의 1분 51초짜리 영상이 올라왔습니다. 영상에는 경기도 청년 자원봉사자들이 자가격리 중인 사람들을 위해 음식을 각각 상자에 옮겨 담고 배달까지 하는 모습이 생생하게 담겨 있습니다.약 10만 원어치의 음식이 담긴 이 상자에는 사골곰탕, 삼계탕, 포도즙 등 즉석 보양식과 쌀, 사과, 배, 등 지역 특산물이 들어 있습니다. 경기도 측은 도내 자가격리자를 위해 1,500~2,000개의 박스를, 코로나19 확진자가 가장 많은 대구 지역 시민들을 위해 15,000개의 박스를 배달할 예정이라고 합니다.이 영상은 현재 조회 수 11만 회를 넘어섰고, 댓글은 590여 개가 달렸습니다. 영상을 본 해외 누리꾼들은 댓글로 "한국은 항상 위대한 사람들이 있는 위대한 나라였다", "우리가 휴지를 놓고 싸우는 동안 한국인들은 서로를 돕는다", "우리도 배워야겠다", "대단하다", "한국인들은 위기 상황에서 어떻게 이런 식으로 함께 극복하는지 놀랍다", "한국인들은 매우 친절하고 따뜻한 마음을 가진 사람들이다", "아름답다"라며 칭찬을 쏟아내고 있습니다.'뉴스 픽' 입니다.(출처=ABC 뉴스 유튜브)