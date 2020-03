'아저씨, 저 지금 쟈니랑 얘기 중이잖아요'



심쿵 스킬 다 때려박은 재재 첫 팬싸 현장

NCT 127, SM 5년 차 아이돌 짬바 그냥 그대로 나타나네



Eng sub will be uploaded tomorrow☆



#NCT127 #팬싸 #영웅 #문명특급 #쟈니 #도영 #재현 #정우



책임 프로듀서/하현종 프로듀서/정연 진행/이은재 구성/이은재 김희연 촬영/문소라 오채영 정훈 박정회 디자인·CG/김하경 담당인턴/윤지애 오한주 조연출/김혜민 연출/홍민지



(SBS 스브스뉴스)